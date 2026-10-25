Horóscopo de Mhoni Vidente: los signos que son bendecidos por el universo con suerte espiritual a partir de hoy domingo 25 de octubre

El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana reveló que 6 signos del zodiaco están bendecidos por el universo con suerte espiritual con señales que podrán ver a partir de hoy domingo 25 de octubre de 2026. De acuerdo con las predicciones de la famosa astróloga, Cáncer sobresale por la guía de su ángel de la guarda, mientras que Tauro y Piscis destacan por la renovación interior y la confianza en las señales del universo. Pero no son los únicos.

1. ARIES

La protección de su ángel de la guarda iluminará su camino profesional y espiritual. Será un buen momento para reencontrarse con su esencia, dejar atrás el autosabotaje y recuperar la confianza en sus decisiones. La energía de estos días lo invita a construir un futuro con mayor estabilidad y felicidad, según el horóscopo .

2. TAURO

La carta de La Estrella simboliza renovación, esperanza y crecimiento. Tauro podrá encontrar señales que lo impulsen a confiar en sus proyectos y escuchar su intuición. Esta etapa también favorece la armonía amorosa y la conexión con las personas que aportan tranquilidad a su vida.

3. CÁNCER

Es uno de los signos con mayor énfasis en la protección espiritual. La carta de La Rueda de la Fortuna anuncia cambios y oportunidades para evolucionar, mientras que la guía de su ángel de la guarda le ayudará a enfrentar los desafíos con fe. El amor y la convivencia familiar serán fuentes de felicidad.

4. LEO

La carta de El Mago representa su capacidad para transformar las circunstancias y tomar las riendas de su destino. Su fuerza espiritual y determinación serán fundamentales para superar obstáculos, aprender de otras personas y abrirse a nuevas oportunidades. El mensaje es confiar en sus talentos sin aferrarse al pasado.

5. LIBRA

La carta del Sumo Sacerdote destaca la sabiduría interior y la intuición. Libra tendrá la oportunidad de recuperar el equilibrio en momentos de duda y encontrar claridad antes de tomar decisiones importantes. Su suerte espiritual se relaciona con el aprendizaje, la reflexión y la capacidad de escuchar su voz interior.

El horóscopo de Libra y su suerte espiritual, según Mhoni Vidente.|(Gemini/Canva)

6. PISCIS

La carta de La Fuerza simboliza la fe, el valor y el poder interior. Piscis está llamado a confiar en sus capacidades, dejar atrás los miedos y explorar caminos que le permitan crecer. La conexión con su pareja, los viajes y las nuevas experiencias podrían convertirse en oportunidades para nutrir su espíritu.