3 ideas para maquillarse con sombra amarilla y lucir aesthetic

El amarillo se ha convertido en el tono estrella para crear looks de maquillaje aesthetic, aportando una dosis de luz y originalidad inigualable. Aunque pueda parecer arriesgado, este color ofrece múltiples posibilidades creativas para realzar la mirada con un toque fresco y moderno.

Desde un delineado gráfico minimalista hasta un ahumado sutil o un toque de luz en el lagrimal, te proponemos tres formas diferentes de llevar esta tendencia. Atrévete a experimentar con la sombra amarilla y consigue un acabado vibrante que transformará por completo tu estilo.

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¿Cómo usar la sombra amarilla?

Llevar la sombra amarilla con un estilo aesthetic requiere apostar por la precisión, el minimalismo y el juego de texturas. A continuación, desplegaremos tres ideas en tendencia:

Punto de luz interno

Ideal para un acabado sutil pero impactante. Deja el párpado al natural con una base nude y aplica una sombra amarilla vibrante exclusivamente en el lagrimal, rematando con unas pestañas bien definidas.

Delineado gráfico

Utiliza una brocha fina con fijador para trazar un trazo elevado sobre la cuenca o un delineado doble. Aporta un aire moderno, limpio y muy original.

Look monocromático

Cubre el párpado móvil con un tono amarillo pastel difuminado hacia las sienes. El secreto radica en extender ligeramente ese mismo matiz o un rubor cálido hacia la parte alta de las mejillas para conseguir una estética etérea y conectada.

¿Cómo sellar el maquillaje?

Sellar el maquillaje es el paso definitivo para garantizar una larga duración y un acabado impecable durante todo el día. Para lograrlo, aplica polvos translúcidos mediante una brocha suave, centrándote en la zona T para controlar los brillos sin saturar la piel.

Finaliza vaporizando un spray fijador a unos veinte centímetros del rostro. Esta bruma funde todas las capas de productos y evita que la base o el corrector se cuarteen con el paso de las horas.