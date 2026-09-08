3 ideas de pulseras de crochet inspiradas en los Saja Boys

Los Saja Boys son uno de los grupos más llamativos de Las Guerreras K-Pop, donde su imagen y estilo se mezclan con una historia llena de música, fantasía y acción. Sus colores, estética y personalidad pueden convertirse en una divertida inspiración para crear accesorios hechos a mano.

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Si eres fan del grupo, puedes llevar un pequeño detalle inspirado en ellos a todas partes con una pulsera personalizada. El crochet ofrece distintas posibilidades para jugar con colores, formas y detalles que representen la esencia de los Saja Boys.

¿Qué papel cumplen los Saja Boys en la película de Las Guerreras K-pop?

Los Saja Boys cumplen un papel de antagonistas en Las Guerras K-pop. Se presentan como un exitoso grupo masculino de K-pop, pero en realidad son un grupo de demonios que busca conquistar a sus seguidores y debilitar la barrera que protege al mundo humano.

Su misión los enfrenta directamente con HUNTR/X, el grupo integrado por Rumi, Mira y Zoey, quienes deben impedir que los Saja Boys lleven adelante su plan. Dentro de la historia, Jinu, su líder, tiene especial importancia debido a su vínculo con Rumi y al conflicto entre sus sentimientos y su verdadera misión.

¿Cómo hacer pulseras de los Saja Boys al crochet?

A continuación, te presentamos tres ideas de pulseras de crochet inspiradas en los Saja Boys de Las Guerreras K-Pop.

1. Pulsera con el patrón de cuadros de Jinu

Teje una banda de crochet en color crudo o blanco y agrega líneas grises para recrear el característico estampado de la camisa de Jinu. Puede terminarla con un botón pequeño para darle un cierre sencillo.

2. Brazalete con iniciales bordadas

Crea una pulsera ancha con tonos morados, lilas o rosa pastel y personalízala con la inicial de tu Saja Boy favorito. El bordado puede hacerse con punto cruz o puntadas sencillas.

3. Pulsera tapestry con corazones de Romace

Utiliza la técnica de tapestry crochet para combinar una base negra o violeta con pequeños corazones en fucsia o rojo. El resultado será un accesorio inspirado en el estilo de Romance.