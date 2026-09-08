Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann vuelven a Hawái con Kailani, 8 años después de su primer viaje familiar

En las últimas horas las redes sociales y seguidores de Aislinn Derbez y Mauricio Ochman explotaron de emoción luego de que los actores compartieron material exclusivo de su reciente viaje a Hawái. Después de 8 años la expareja decidió regresar a Kauai junto a su hija Kailani y disfrutar nuevamente de sus paisajes pero ahora desde otra perspectiva completamente distinta a la que habrían realizado en el pasado.

A través de Instagram, la hija de Eugenio Derbez compartió algunos momentos de esta escapada que hizo junto con su hija, Ochman y algunos amigos donde recorrieron impresionantes paisajes, asimismo, dejó ver la convivencia familiar que existe aunque cada quién haya tomado caminos diferentes.

De acuerdo con la información difundida, la actriz también explicó que el viaje a Kauai es uno de sus lugares favoritos en el mundo y agradeció al guía local que los ha acompañado en diferentes visitas. Uno de los momentos más emotivos que se logra ver en el carrusel de fotografías que compartió fue recordar que, años atrás, ese mismo guía los llevó a realizar una caminata cuando Kailani tenía apenas cuatro meses de edad.

En la actualidad la hija de Ochmann y Derbez tiene 8 años y pudo disfrutar esta aventura desde otra perspectiva los mismo lugares a la que la llevaron sus padres cuando era una recién nacida, incluso Aislinn compartió imágenes de ambas etapas, creando una especie de comparación entre el pasado y el presente.

¿Cómo fue el pimer viaje de Mauricio Ochman y Aislinn Derbez a Hawái con Kailani?

La relación de esta familia con Hawái viene de varios años atrás. Aislinn recordó que ella y Mauricio conocieron a su guía aproximadamente hace una década y posteriormente regresaron a la isla poco después de que su hija naciera. En aquella visita, la pequeña todavía necesitaba ser cargada por sus padres, las fotografías de ese momento muestraron a Aislinn y Mauricio viviendo la aventura mientras llevaban a su bebé en brazos.

Ocho años después a su regreso a la isla, Kailani ya puede recorrer por sí misma esos paisajes y disfrutar de la naturaleza. Para Aislinn, volver al mismo lugar con su hija a una edad completamente diferente significó reencontrarse con un recuerdo familiar y, al mismo tiempo, crear uno nuevo.