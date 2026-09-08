Qué hacer con las toallas de reserva: 6 ideas para guardarlas sin que arruine la decoración
Si sientes necesitas mejorar la organización del baño para que las toallas ya no se vean amontonadas, checa estas ingeniosas ideas que son muy prácticas.
Tener toallas limpias y listas para usarse es un hábito que facilita las rutinas, pero que también puede convertirse en uno de los mayores enemigos de una buena decoración en el baño. Esto porque cuando no se almacenan con cuidado y se tienen arrumbadas, hace que todo el cuarto se vea desordenado y caótico, por lo que lo ideal es recurrir a métodos de organización discretos y funcionales.
¿Cómo organizar las toallas del baño? 6 opciones que son útiles para el orden
En un cesto de mimbré. Entre las tendencias de decoración de interiores 2026 que están arrasando, los cestos de mimbré son una excelente alternativa para mejorar la organización de un cuarto sin sacrificar el estilo. Elige un par que tengan buen tamaño para que pongas las toallas de repuesto y colócalas en una esquina libre del baño.
- Bien dobladas en una repisa larga. Si tienes una pared libre y si quieres aprovechar al máximo el espacio del baño, entonces las repisas podrían ser la mejor opción para poner toallas. Y una vez que esté instalada, puedes usar uno de los bordes para poner las piezas limpias, solo cuidando que estén bien dobladas para que no se vea amontonado.
En un mueble con puertas. Para tener todos los artículos de limpieza y cuidado personal bien protegidos de la humedad, hay muebles que no son estorbosos y hasta traen puertas para hacerlos más prácticos. Adentro puedes poner las toallas y así tendrás la confianza de que cuando quieras usarlas estarán impecables.
- En un taburete con almacenamiento. Los diseños de muebles multifuncionales están ganando mucha popularidad y son perfectos para mejorar la decoración. Por ejemplo, está la opción de poner un taburete con almacenamiento en un espacio que quede vacío en el baño y en el interior poner las toallas limpias, tanto las que son corporales como las que son para secarse las manos.
Organizar las toallas del baño en un panel de la pared. En caso de que quieras algo más llamativo que las repisas y que al mismo tiempo sea útil para tus rutinas, prueba con un panel empotrado a la pared que traiga compartimentos para poner las toallas bien enrolladas, de modo que no estorben. Solamente tienes que asegurarte de que el material sea apto para la humedad y el calor que hay en este tipo de cuartos.
- Toalleros verticales. Cuando el espacio del baño es reducido, entonces lo ideal es aprovechar todos los rincones de forma ingeniosa. Esto es precisamente lo que hacen los toalleros verticales que van fijos en la pared y que tienen buen espacio para que al interior se pongan toallas de repuesto limpias. Aquí podrás elegir a qué altura instalarlo, dependiendo de cuántos muebles tengas y qué tan "minimalista" quieres que se vea.