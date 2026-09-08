Qué hacer con la parte de arriba del clóset: 5 ideas para tener un gran organizador

Con la vida agitada que llevamos, en ocasiones ignoramos ciertos espacios que son parte de nuestro hogar. Uno de ellos es el lugar que se ubica arriba del clóset que puede pasar desapercibido y es desaprovechado.

Pusimos a prueba a las pequeñas de MasterChef Junior.

Este espacio acumula polvo o desorden por lo que te vamos a contar alternativas que optimizarán este lugar. Así podrás tener una mejor accesibilidad y almacenamiento a largo plazo.

¿Cómo aprovechar el espacio de arriba del clóset?

Si quieres aprovechar al máximo este espacio del clóset puedes tener en cuenta lo siguiente:

Cajas organizadoras rígidas con tapa

Puedes comprar contenedores de plástico transparentes o de tela rígida para cuidar tus elementos del polvo. Además, estas opciones son ideales ya que pueden ser apilables perfectamente. Allí puedes almacenar ropa de otra temporada o edredones.

Cestas con asas frontales

Otra gran opción es poder utilizar canastas de fieltro, mimbre o tela que contenga un asa resistente en la parte delantera. Así podrás alcanzarlas o deslizarlas con total seguridad y sin necesidad de tener una escalera a mano constantemente.

Bolsas de almacenamiento al vacío

Aquí tenemos una solución para guardar mantas pesadas, almohadas o chamarras de gran tamaño. Las bolsas plásticas de comprensión al vacío te permiten poder extraer el aire con ayuda de una aspiradora para reducir su tamaño hasta en un 75%.

Organizadores divisorios de estantes

Otra alternativa te lleva a instalar separadores verticales de acrílico o metal ya que son ideales para colocar bolsos, mochilas o sombreros en posición vertical. La ventaja es que evitas que se aplasten, deformen o caigan al suelo.

Cajas etiquetadas para recuerdos o archivo

Por último, tenemos esta opción que consiste en transformar el espacio en un almacenamiento pasivo. Allí puedes guardar documentos importantes, álbumes de fotos, recuerdos de tus hijos, etc. Para una mayor organización consérvalos en cajas decorativas y colócales etiquetas claras.