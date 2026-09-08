4 ideas fáciles para crear tu propio botón de Las Guerreras K-Pop

El fenómeno de Las Guerreras K-pop no solo conquistó a los fanáticos de la música y la animación, también se convirtió en una fuente de inspiración para crear accesorios llenos de color y personalidad. Si quieres llevar un detalle de tus personajes favoritos contigo, hacer un botón personalizado puede ser una opción sencilla y económica.

La matriarca del periodismo grupero, La Chicuela, tiene un anecdotario muy especial con Alicia Villarreal. Esto fue lo que nos contó.

Con algunos materiales fáciles de conseguir y un poco de creatividad, puedes transformar imágenes de Rumi, Mira o Zoey en pequeños botones para colocar en chamarras, mochilas, playeras o gorras. Aquí te compartimos ideas para presumir tu estilo.

¿Qué características poseen Las Guerreras K-pop?

Las Guerreras K-Pop se caracterizan por combinar música, acción, fantasía y cultura coreana. El grupo está integrado por artistas talentosas que llevan una doble vida: sobre el escenario son estrellas del K-Pop, mientras que en secreto utilizan sus habilidades para combatir amenazas sobrenaturales y proteger a sus seguidores.

¿Cómo hacer botones de Las Guerreras K-pop?

Si quieres llevar la fiebre de Las Guerreras K-pop a tu ropa, mochila o accesorios, puedes crear tus propios botones personalizados en casa. No necesitas materiales costosos o difíciles de conseguir.

1. Botón con imagen impresa

Una de las opciones más sencillas es elegir imágenes de Rumi, Mira, Zoey o HUNTR/X, imprimirlas y recortarlas en forma circular. Utiliza cartón para crear una base del mismo tamaño y pega encima cada diseño.

Para proteger la imagen, puedes cubrirla con papel contact transparente o cinta adhesiva ancha. En la parte posterior, pega un seguro para ropa y espera a que esté completamente seco antes de colocarlo en tu prenda.

2. Diseños personalizados en Canva

Si quieres que tus botones sean diferentes, puedes crear los diseños desde cero en Canva u otra aplicación de edición. Combina imágenes de los personajes con corazones, estrellas, micrófonos, letras o frases relacionadas con la película.

Una vez terminado el diseño, acomoda varios modelos en una hoja, imprímelos y recorta cada uno. Después, utiliza cartón como soporte y coloca un seguro en la parte trasera.

3. Botones decorados con goma EVA

La goma EVA puede ayudarte a conseguir botones llamativos y con diferentes texturas. Recorta círculos de colores y utiliza uno como base para colocar encima de la imagen del personaje que hayas elegido.

También puedes agregar pequeños detalles como estrellas, corazones o letras. Si quieres un resultado más divertido, combina diferentes colores y tamaños para crear una colección inspirada en el universo de Las Guerreras K-pop.

4. Botones con papel contact

Si buscas que tus diseños duren más, puedes utilizar papel contact transparente para cubrir las imágenes. Primero imprime y recorta los diseños; después, coloca cuidadosamente el contact sobre ellos para protegerlos del roce.

Una vez laminadas las imágenes, pégalas sobre círculos de cartón y coloca un seguro en la parte posterior. Esta alternativa es especialmente práctica si quieres llevar los botones en una mochila o en prendas que utilizas con frecuencia.