3 ideas para reutilizar los cargadores que ya no sirven

Los cargadores que dejan de funcionar suelen quedar guardados en algún cajón o terminar directamente en la basura. Sin embargo, antes de desecharlos, es posible encontrarles otros usos y aprovechar algunas de sus partes.

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Reutilizar estos objetos permite reducir la cantidad de residuos electrónicos y, al mismo tiempo, convertirlos en elementos útiles para distintas tareas. Con un poco de creatividad, pueden trasformarse en soluciones prácticas para el hogar.

¿Cómo cuidar los cargadores para evitar que se dañen?

Para cuidar los cargadores y evitar que se dañen con el uso cotidiano, es importante prestar atención tanto al cable como al adaptador. Una de las principales recomendaciones es evitar retorcer o doblar el cable, especialmente en los extremos, ya que esa zona suele deteriorarse con mayor facilidad.

También es conveniente desconectar el cargador sujetando el enchufe y no tirando directamente del cable. Al guardarlo, se recomienda enrollarlo suavemente, sin ajustarlo demasiado ni colocar objetos pesados encima.

Otro aspecto importante es mantenerlo alejado de fuentes de calor, humedad y superficies que puedan deteriorar sus componentes. Además, conviene revisar periódicamente si presenta cortes, cables expuestos, cambios de color o señales de desgaste.

Si se detecta algún daño, lo más seguro es dejar de utilizarlo y reemplazarlo. De esta manera, no solo se puede prolongar la vida útil del cargador, sino también reducir posibles riesgos durante su uso diario.

¿Qué hacer con los cargadores que ya no sirven?

Existen alternativas para darle una segunda vida a esos cargadores que tienes en casa y ya no sirven. Antes de desecharlos, chequea estás ideas sencillas.

1. Puntos de reciclaje electrónicos

Los cargadores pueden entregarse en centros especializados en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Allí sus materiales pueden separarse y recuperarse de forma adecuada.

2. Proyectos caseros

Algunos cargadores pueden aprovecharse como fuente de energía para pequeños proyectos de electrónica, siempre que sus componentes se encuentren en condiciones adecuadas y sean manipulados de manera segura.

3. Donarlos a talleres o escuelas técnicas

Aunque ya no funcionen, pueden ser útiles para prácticas de reparación y electrónica. Estas instituciones pueden aprovechar conectores, cables u otras piezas para diferentes trabajos.