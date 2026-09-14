“No tengo que rendirte pleitesía": Azalia le hace dura advertencia a Pimpinela Escarlata en La Granja VIP

Las rivalidades están a la orden del día en La Granja VIP Segunda Temporada, en especial desde que empezaron a armarse los equipos. Y una enemistad que nadie vio venir, pero ya está dando mucho de qué hablar, es la de Pimpinela Escarlata con Manelyk, que ya hasta provocó que Azalia interviniera para advertir al luchador sobre las actitudes que está tomando.

Durante un rato a solas en la cocina, "La Negra" platicó con Pimpi y le explicó que no debe tomarse tan personales los "desaires" que Mane le ha hecho, pues puede ser que simplemente no le caiga bien y eso no debe afectarla. Por lo que le sugirió que no intervenga en temas que no le corresponden, pues esto podría jugarle en contra.

"Que estés aquí, no quiere decir que todos te tengan que hablar. Si no me caes bien, yo no tengo que rendirte pleitesía y saludarte si no se me antoja. Yo te lo dije, para que veas que loca no estoy: si no quieres ped*s, no seas ni juez ni parte, no opines de algo que a ti no te incumbe. Cuando el tiro sea contigo, agárrate los pantalones y defiéndete", dijo la polémica Granjera.

¿Por qué se pelearon Manelyk y Pimpinela Escarlata en La Granja VIP?

Todo el problema entre Manelyk y Pimpinela se desató a raíz de un malentendido, pues el luchador consideró que su compañera estaba siendo grosera al no responderle ni los saludos. Así que cuando Niurka le contó sobre la pelea que tuvieron en los establos, no dudó en apoyarla y se puso de su lado, sin imaginar que la terminarían poniendo en evidencia ante el resto de los Granjeros.

De modo que cuando la llamada "reina de los realities" se enteró de todo, le rechazó un abrazo y hasta lo llamó "hipócrita", un gesto que ofendió profundamente a Pimpinela Escarlata. Por otra parte, Mane aseguró que no sabe de dónde viene la molestia de su compañero, pues desde los primeros días intentó hablarle y siempre sintió rechazo, por lo que optó por ignorarlo también.