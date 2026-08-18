El tener un desorden visual en el cuarto afecta a la persona. Es decir, el espacio saturado dificulta que los habitantes se puedan relajar. Asimismo, el exceso de objetos en la habitación bloquea el flujo de la energía y genera una sensación de estancamiento, según el Feng Shui, técnica que los especialistas recomiendan implementar al limpiar el piso a mano por una energética razón.

De acuerdo con Alejandra Balbás, para El Mueble, las mezclas excesivas de estilos, materiales o colores pueden dar un efecto de sensación de cansancio, irritabilidad o falta de concentración, sobre todo si en el dormitorio se tiene un pequeño espacio para trabajar o hacer tareas más amenas, como el espacio donde se debe colocar la planta que debes tener en casa para evitar discusiones.

Expertos coinciden: estos pequeños cambios en la distribución de tu cuarto reducen el desorden visual al instante|IA

Los cambios para evitar el desorden visual

Lo primero que las personas deben hacer en su habitación es liberar superficies. Es decir, quitar mesas, encimeras o muebles que ya no funcionen y que solo hagan bulto en el dormitorio. Para evitar el desorden visual se deben seguir estos puntos.



Liberar espacio en el cuarto

Agrupar elementos similares en lugar de dispersarlos por toda la vivienda

También recomiendo simplificar la paleta cromática

Elegir una luz cálida y bien distribuida, ya que genera sensación de refugio y confort emocional.

Poner plantas, las cuales ayudan a disminuir el estrés de las personas.

Aspectos a tomar en cuenta para evitar desorden visual

La especialista recomienda poner ojo en ciertos aspectos de la habitación, como es la entrada y la primera impresión visual. Asimismo:



La distribución y circulación de las personas dentro del espacio

El nivel de orden y claridad visual

La calidad de la luz natural y artificial

El equilibrio entre colores, materiales y formas.

Con estos pasos a evitar, la persona sentirá más calma, claridad, ligereza y bienestar cuando esté en la habitación. Pero de no ser así, seguirá con las mismas sensaciones de inquietud y cansancio que le afectarán en su día a día.