Ni aerosoles ni mucha agua... así puedes mantener limpios los rieles de tu ventana
En ocasiones estos espacios se descuidan y producen problemas al momento de limpiarse. Por ello recomiendan utilizar bicarbonato de sodio en tu ventana.
La limpieza del hogar tiene necesidades que en ocasiones son ignoradas. Por ejemplo, espacios que regularmente se utilizan son olvidados hasta que se convierten en un problema. Aunque es normal limpiar tu ventana, los rieles se ignoran y allí se acumula suciedad… a tal grado que incluso llega la humedad a dicha zona de la casa. Y por dicha situación… es necesario utilizar bicarbonato de sodio.
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¿Por qué debes utilizar bicarbonato para limpiar los rieles de tu ventana?
Cuando la suciedad se acumula, la mugre aparece y dichos espacios de tu casa se convierten en zonas difíciles de limpiar. En ocasiones los trapos o cepillos no llegan o no alcanzan cada rincón, por lo que hace falta una solución. En ese sentido, aparece el elemento base para el hogar, pues con bicarbonato de sodio la situación se soluciona de manera satisfactoria.
Dicho elemento no sirve solamente para limpiar, sino que también desinfecta. Con esto, incluso aspectos como la humedad se previenen. Cuando la lluvia o incluso los líquidos residuales de otras limpiezas hechas en el resto de la ventana, se acumulan… el bicarbonato ayuda a lograr un nivel alto de purificación.
En resumen, el bicarbonato de sodio ayuda con estos puntos en tu ventana:
- Previene la aparición de humedad en los rieles
- Previene la aparición de elementos como pelusas
- No daña materiales diversos como aluminio o metales
- Evita malos olores
@raquel_carrasco_ Por esto mis clientes confían, regresan… y pagan más. 💼✨ Los rieles de las ventanas son uno de esos detalles que casi nadie limpia, pero que un cliente sí nota cuando están sucios… y aún más cuando están impecables. Esto no es limpieza al azar. Es método, criterio y estándar profesional. Es parte de lo que mis estudiantes aprenden para ofrecer un servicio de alto nivel y escalar su negocio de limpieza en Estados Unidos. 👉Guarda este video, porque estos detalles te hacen escalar tu negocio de limpieza #LimpiezaDelHogar #limpieza #parati #familia #viral #video #HogarLimpio #OrganizacionDelHogar #LimpiezaProfunda #TipsDeLimpieza #RaquelCarrasco #negociodelimpieza ♬ original sound - Raquel Carrasco
¿Cómo se aplica el bicarbonato de sodio sobre la ventana para limpiar correctamente?
Basta con hacer una pequeña pasta de bicarbonato, que será el ingrediente clave para limpiar a profundidad los rieles de tu ventana.
- Retira los residuos de suciedad hasta que quede lo más limpio posible
- Con agua y bicarbonato de sodio, mezcla cerca de dos cucharadas del polvo hasta que se logre una pasta lo suficientemente maleable
- Pon esa pasta sobre los rieles de la ventana que se está limpiando
- Deja que la mezcla repose entre 10 y 15 minutos
- Posteriormente talla levemente los rieles con un cepillo, viendo cómo la suciedad se desprende fácilmente
- Y finalmente retira los sobrantes del producto con una franela de microfibra húmeda
- Deja secar los rieles y listo
Trata de que este proceso de limpieza sea de emergencia o esporádico, confiando en limpiezas continuas más superficiales.