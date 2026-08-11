Ni aerosoles ni mucha agua... así puedes mantener limpios los rieles de tu ventana

La limpieza del hogar tiene necesidades que en ocasiones son ignoradas. Por ejemplo, espacios que regularmente se utilizan son olvidados hasta que se convierten en un problema. Aunque es normal limpiar tu ventana, los rieles se ignoran y allí se acumula suciedad… a tal grado que incluso llega la humedad a dicha zona de la casa. Y por dicha situación… es necesario utilizar bicarbonato de sodio.

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¿Por qué debes utilizar bicarbonato para limpiar los rieles de tu ventana?

Cuando la suciedad se acumula, la mugre aparece y dichos espacios de tu casa se convierten en zonas difíciles de limpiar. En ocasiones los trapos o cepillos no llegan o no alcanzan cada rincón, por lo que hace falta una solución. En ese sentido, aparece el elemento base para el hogar, pues con bicarbonato de sodio la situación se soluciona de manera satisfactoria.

Dicho elemento no sirve solamente para limpiar, sino que también desinfecta. Con esto, incluso aspectos como la humedad se previenen. Cuando la lluvia o incluso los líquidos residuales de otras limpiezas hechas en el resto de la ventana, se acumulan… el bicarbonato ayuda a lograr un nivel alto de purificación.

En resumen, el bicarbonato de sodio ayuda con estos puntos en tu ventana:

Previene la aparición de humedad en los rieles

Previene la aparición de elementos como pelusas

No daña materiales diversos como aluminio o metales

Evita malos olores

¿Cómo se aplica el bicarbonato de sodio sobre la ventana para limpiar correctamente?

Basta con hacer una pequeña pasta de bicarbonato, que será el ingrediente clave para limpiar a profundidad los rieles de tu ventana.

Retira los residuos de suciedad hasta que quede lo más limpio posible

Con agua y bicarbonato de sodio, mezcla cerca de dos cucharadas del polvo hasta que se logre una pasta lo suficientemente maleable

Pon esa pasta sobre los rieles de la ventana que se está limpiando

que se está limpiando Deja que la mezcla repose entre 10 y 15 minutos

Posteriormente talla levemente los rieles con un cepillo, viendo cómo la suciedad se desprende fácilmente

Y finalmente retira los sobrantes del producto con una franela de microfibra húmeda

Deja secar los rieles y listo

Trata de que este proceso de limpieza sea de emergencia o esporádico, confiando en limpiezas continuas más superficiales.