Paso a paso: la receta de huevos revueltos con la que Carmen subió al balcón en MasterChef 24/7
La cocinera compartió la receta de los huevos que la llevó al balcón el pasado domingo de eliminación en MasterChef 24/7.
El pasado domingo de eliminación, Carmen se enfrentó a Ixdit en un mano a mano para subir al balcón en MasterChef 24/7. La cocinera de Tijuana, Baja California, y su compañera debieron hacer un platillo con el huevo como ingrediente principal. Es así que la concursante elaboró huevos revueltos a su estilo, ya que señaló que se trata de un desayuno común para ella. Este es el paso a paso y los ingredientes necesarios para la preparación.
MasterChef 24/7: la receta de huevos revueltos de Carmen
Con esta receta, la cocinera buscó transformar un desayuno tradicional en una experiencia culinaria más sofisticada y sabrosa, algo que sin duda le funcionó, ya que convenció a los jueces de MasterChef México 2026: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, quienes la eligieron como ganadora del reto y le permitieron subir al balcón, con lo que también llegó la salvación y una semana más de competencia.
Ingredientes principales para el huevo:
- Mantequilla
- Huevos (dos o tres piezas)
- Sal
- Pimienta (una cantidad sutil)
- Crema ácida o crema para batir (aproximadamente una cucharada y media o dos)
- Queso (se recomienda queso amarillo, tipo cheddar o americano)
Ingredientes adicionales para acompañar y decorar:
- Papa rallada (preparada como hash brown para la base)
- Tocino (en trozos o "tropiezos")
- Cebollín
- Queso parmesano
- Peperoncino o chile quebrado
- Aceite de trufa.
Carmen sugiere servir el plato sobre una base de papa rallada y complementarlo con ingredientes gourmet como aceite de trufa y tocino.
Paso a paso: así se prepara el platillo que subió a Carmen al balcón
Aquí tienes el paso a paso para preparar esta receta de huevo revuelto cremoso, según las instrucciones proporcionadas por Carmen:
- Pon un sartén a fuego bajo y añade una cantidad generosa de mantequilla.
- Rompe dos o tres huevos directamente en el sartén sin revolverlos. Espera a que la clara comience a perder su transparencia y se torne blanca.
- En ese punto, agrega sal y una cantidad sutil de pimienta.
- Cuando las claras estén aún más blancas, incorpora una cucharada y media o dos de crema ácida o crema para batir.
- Revuelve únicamente la parte de las claras con la crema, la sal y la pimienta, intentando mantener las yemas intactas por el momento.
- Una vez que las claras estén bien incorporadas con la crema, añade queso (se recomienda queso amarillo tipo cheddar o americano).
- Apaga el fuego del sartén y, aprovechando el calor residual, revuelve ahora sí todo el conjunto, incluyendo las yemas.
- Puedes servir el huevo sobre una cama de papa rallada (hash brown).
- Para un toque especial, añade trozos de tocino, cebollín, queso parmesano, un poco de peperoncino (chile quebrado) y termina con un chorrito de aceite de trufa.
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