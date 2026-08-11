Paso a paso: la receta de huevos revueltos con la que Carmen subió al balcón en MasterChef 24/7

El pasado domingo de eliminación, Carmen se enfrentó a Ixdit en un mano a mano para subir al balcón en MasterChef 24/7. La cocinera de Tijuana, Baja California, y su compañera debieron hacer un platillo con el huevo como ingrediente principal. Es así que la concursante elaboró huevos revueltos a su estilo, ya que señaló que se trata de un desayuno común para ella. Este es el paso a paso y los ingredientes necesarios para la preparación.

MasterChef 24/7: la receta de huevos revueltos de Carmen

Con esta receta, la cocinera buscó transformar un desayuno tradicional en una experiencia culinaria más sofisticada y sabrosa, algo que sin duda le funcionó, ya que convenció a los jueces de MasterChef México 2026: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, quienes la eligieron como ganadora del reto y le permitieron subir al balcón, con lo que también llegó la salvación y una semana más de competencia.

Ingredientes principales para el huevo:



Mantequilla

Huevos (dos o tres piezas)

Sal

Pimienta (una cantidad sutil)

Crema ácida o crema para batir (aproximadamente una cucharada y media o dos)

Queso (se recomienda queso amarillo, tipo cheddar o americano)

Ingredientes adicionales para acompañar y decorar:



Papa rallada (preparada como hash brown para la base)

Tocino (en trozos o "tropiezos")

Cebollín

Queso parmesano

Peperoncino o chile quebrado

Aceite de trufa.

Carmen sugiere servir el plato sobre una base de papa rallada y complementarlo con ingredientes gourmet como aceite de trufa y tocino.

Paso a paso: así se prepara el platillo que subió a Carmen al balcón

Aquí tienes el paso a paso para preparar esta receta de huevo revuelto cremoso, según las instrucciones proporcionadas por Carmen:



Pon un sartén a fuego bajo y añade una cantidad generosa de mantequilla. Rompe dos o tres huevos directamente en el sartén sin revolverlos. Espera a que la clara comience a perder su transparencia y se torne blanca. En ese punto, agrega sal y una cantidad sutil de pimienta. Cuando las claras estén aún más blancas, incorpora una cucharada y media o dos de crema ácida o crema para batir. Revuelve únicamente la parte de las claras con la crema, la sal y la pimienta, intentando mantener las yemas intactas por el momento. Una vez que las claras estén bien incorporadas con la crema, añade queso (se recomienda queso amarillo tipo cheddar o americano). Apaga el fuego del sartén y, aprovechando el calor residual, revuelve ahora sí todo el conjunto, incluyendo las yemas. Puedes servir el huevo sobre una cama de papa rallada (hash brown). Para un toque especial, añade trozos de tocino, cebollín, queso parmesano, un poco de peperoncino (chile quebrado) y termina con un chorrito de aceite de trufa.

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