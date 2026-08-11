3 mascarillas capilares nocturnas que reparan el cabello dañado por decoloración mientras duermes

Someter el cabello a procesos de decoloración química altera drásticamente su estructura interna al romper los enlaces de queratina para extraer el pigmento natural; por ello, existen mascarillas capilares que pueden contrarrestar estos efectos.

Se trata de remedios naturales que rescatan un cabello procesado; reside en aprovechar el ciclo de regeneración celular nocturno mediante su uso, especialmente durante la noche, cuando sus ingredientes pueden actuar sin interrupción durante muchas horas.

Durante la noche, el cabello no está expuesto a agresores externos como la radiación solar, la contaminación o las herramientas de calor.

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Las 3 mascarillas capilares nocturnas que reparan el cabello durante la noche

Mascarilla de aceite de coco y manteca de karité pura

Es el tratamiento definitivo para devolver la flexibilidad a las melenas que han quedado rígidas y con textura de paja. La manteca de karité funciona como un potente sellador que recubre la cutícula abierta, mientras que el aceite de coco es uno de los pocos aceites vegetales capaces de penetrar profundamente en el tallo capilar para reducir la pérdida de proteína.

Las mascarillas que te ayudarán a reparar tu cabello durante la noche|Pexels: Beyzanur K.

Derrite a baño María una cucharada de manteca de karité junto con una cucharada de aceite de coco virgen. Mezcla bien, deja templar y aplica de medios a puntas, insistiendo en las zonas más secas antes de dormir.

Tratamiento reconstructor de gel de aloe vera y aceite de argán

Esta combinación es perfecta para los cabellos decolorados que además sufren de debilidad y quiebre constante. El gel de aloe vera aporta una enorme cantidad de agua, aminoácidos y vitaminas que hidratan profundamente la corteza porosa del pelo. Mientras que el aceite de argán inyecta vitamina E y ácidos grasos que reparan el daño superficial.

Estas son las mascarillas que debes utilizar durante la noche para reparar tu cabello|Pexels: RDNE Stock project

Mascarilla oleosa de aceite de aguacate y aceite de jojoba

Ideal para las melenas decoloradas que han perdido por completo su brillo natural y su movimiento. El aceite de aguacate es sumamente rico en nutrientes y lípidos que rellenan las fisuras de la fibra capilar dañada, devolviendo la elasticidad.