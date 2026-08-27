3 objetos heredados o regalados que NUNCA debes poner en tu sala porque estancan tu prosperidad
¿Sientes que el dinero no rinde? Descubre los 3 objetos heredados o regalados que estancan tu prosperidad y cómo curar la energía de tu sala hoy
La sala de estar es considerada el corazón social y el epicentro energético de cualquier hogar. Según las reglas del Feng Shui, este espacio actúa como un recolector y distribuidor del Chi; todo lo que se coloca en ella influye en la prosperidad, las finanzas, las relaciones y el éxito profesional.
Sin embargo, muchas veces decoramos este espacio con piezas que no elegimos nosotros mismos, como muebles antiguos que fueron heredados por familiares o detalles que nos obsequiaron con buena intención, aunque estos igual poseen memoria vibracional.
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Los 3 objetos heredados o regalados que nunca debes colocar en la sala
- Muebles antiguos o heredados de personas con historias trágicas
Un hermoso sillón vintage o una mesa de centro de madera noble pueden lucir espectaculares, pero si pertenecieron a un familiar que quebró económicamente, sufrió una enfermedad larga o vivió en constante amargura, ese mueble conserva esa vibración de pérdida. Mantenerlo en la sala reintroduce constantemente el patrón de la escasez en tu núcleo familiar.
- Pinturas o esculturas de aspecto triste, violento o desértico
Las obras de arte que representan tormentas, paisajes secos, rostros que expresan dolor o animales en actitud de ataque directo no deben estar en la sala. Aunque hayan sido un regalo costoso, el subconsciente procesa estas imágenes como falta de vida o peligro, lo que activa una vibración de supervivencia y carencia que frena la llegada de nuevas oportunidades económicas.
- Regalos de personas con las que cortaste relación o que te generan desconfianza
Ese jarrón, espejo o adorno que te dio un exjefe tóxico, una expareja o un familiar con el que tienes conflictos constantes actúa como un anclaje de baja frecuencia. Cada vez que tú o tus invitados lo miran, incluso de forma inconsciente, se reactiva la energía del conflicto y el resentimiento, rompiendo la armonía de la sala e impidiendo que la energía del dinero circule con ligereza.
Para poder limpiar las malas vibraciones en tu hogar, prueba con sal marina en superficies rígidas, con un sahumado de transmutación, o abriendo puertas y ventanas para que la luz del sol y el aire fresco purifiquen el área.