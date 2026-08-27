5 ideas utilizando la técnica “decoupage” en tazas de vidrio y ceramica; se verán elegantes y sofisticadas en tu alacena

No cabe duda que hoy en día una de las tendencias que está dominando el internet es la famosa técnica "decoupage" la cuál consiste en pegar recortes de papel o tela sobre superficies como vidrio, madera o cerámica para decorar. Al final se agrega un pegamento que brinda un efecto de barniz demasiado brillante y añade un toque único. En esta ocasión te presentamos 5 ideas con diseños de flores para que decores tus tazas favoritas; ya sean de ceramica o vidrio.

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Decoupage: Ideas con flores para realizar sobre tazas de vidrio y cerámica

Para llevar a cabo estas ideas podrás utilizar los recortes de flores que más te gusten así como ek diseño y colores que prefieras, por otro lado también tendrás toda la libertad creativa para elegir el tamaño de estos diseños.

Decoupage: Tazas con flores en forma de corazón

Esta idea, como su nombre lo dice se basa en añadir un diseño de flor utilizando la técnica de "decoupage", pero esta figura deberá tener la forma de un corazón. Algo que le puede brindar gran originalidad a tu taza es que el recorte sea en forma de corazón ya que pocas tazas suelen tener este diseño por lo que lucirá hermosa.

Decoupage: Tazas en ceramica con frutas y flores

Esta idea consiste en mezclar un diseño de flores con frutas como lo puede ser una calabaza. Por otro lado, es recomendable que la taza sea blanca para que el diseño, en colores, sobresalga en toda la taza. Puedes añadir más de un tipo de flor como rosas, girasoles y tu fruta favorita. Por otro lado, puedes personalizarla con el nombre de una persona ya que es una gran idea para regalar.

Decoupage: Taza con plato de vidrio

Esta idea es una de las más elegantes ya que consiste en realizar la técnica "decoupage" en vidrio tanto en una taza como en un plato. Puedes utilizar el mismo diseño en ambos para que luzca "combinado" y parezca un set. De igual manera puedes combinar plantas con tu fruta favorita; lucirá increíble.

Decoupage: Taza de limones con plantas

Esta idea, como su nombre lo dice, consiste en mantener un diseño con limones y plantas, muy al estilo italiano por lo que sin duda alguna tu taza lucirá muy bien en tu alacena e incluso funciona como decoración. De igaul forma, si lo prefieres, puedes añadir detalles dorados, lo que le brindará más elegancia.

Decoupage: Taza con diseño por la mitad

Esta idea consiste en solo añadir diseño a la mitad de la taza, no a toda; este pequeño detalle le brindará mucha originalidad y cuando agregues una bebida en la parte superior se verá qué líquido hay, por lo que lucirá muy linda. Puedes hacer la técnica con las flores que más te gusten.