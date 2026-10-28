Mono Osuna opina sobre Bebeshita en La Granja VIP: “Me cuesta trabajo creer”

Mario "Mono" Osuna compartió sus dudas sobre el comportamiento de Daniela Alexis "Bebeshita", en La Granja VIP. Durante una conversación con Manelyk González, el participante explicó que le cuesta creer en algunas de las cosas que dice su compañera porque, desde su perspectiva, no coinciden con sus acciones.

¿Qué dijo Mono Osuna sobre Bebeshita en La Granja VIP?

La charla comenzó con una observación de Manelyk Gónzalez sobre la cercanía amorosa de su compañera con Kevyn Contreras "Bicolor". “Yo ya no dudo de ese amor”, sostuvo. Osuna respondió con cautela y reconoció que no tenía suficientes elementos para conocerla: “Yo no conozco lo suficiente a la Bebeshita”.

Granjeros dan su opinión sobre la primera jornada de Daniela “Bebeshita” como Capataz; Kevyn “Bicolor” con trato especial en La Granja VIP

Después explicó la impresión que tiene de ella: “La Bebeshita para mí es un personaje”. González también utilizó esa palabra para describirla, aunque enseguida aclaró que había visto y escuchado a ambos cuando estaban juntos y que, por esas interacciones, consideraba que se llevaban bien.

El Mono precisó que sus reservas iban más allá de ese acercamiento. Según expresó, lo que le genera dudas es la relación entre las palabras de Daniela y su manera de actuar dentro de la competencia.

“No me hace congruencia con lo que está haciendo. Nada”, afirmó. Ante ese comentario, Manelyk le preguntó si sentía que se trataba de un juego. Sin embargo, el Granjero continuó explicando su percepción sin señalar una estrategia concreta ni mencionar un episodio específico que respaldara su opinión.

Luego reiteró que considera que su compañera interpreta un personaje y cerró con una aclaración sobre los límites de su conocimiento: “Yo no conozco a Daniela”.

Bebeshita es el nombre con el que la creadora de contenido se dio a conocer en televisión. Su popularidad creció a partir de su participación en Enamorándonos, programa de TV Azteca, y posteriormente fue confirmada como Granjera de la segunda temporada de La Granja VIP.