Bebeshita asegura que Pablo Montero le coqueteó en La Granja VIP: “Yo sí regresaba”

Daniela Alexis, conocida como Bebeshita, aseguró que Pablo Montero le hizo comentarios que interpretó como un coqueteo durante su convivencia en La Granja VIP. La participante compartió su versión en una conversación con Mario “Mono” Osuna y Manelyk González, quienes escucharon cómo habría ocurrido el intercambio.

¿Qué dijo Bebeshita sobre el supuesto coqueteo de Pablo Montero?

El tema llevó al exfutbolista a pedirle que precisara las palabras del cantante: “¿Pero qué dijo Pablo?”. Ante la pregunta, la creadora de contenido recordó un comentario relacionado con la ocasión en que asistió a verlo cantar.

Según su relato, Montero le habría dicho que así debería haber llegado al concierto donde se conocieron. Después, la conversación incluyó una referencia a Kevyn Contreras, apodado “Bicolor”, con quien Daniela ha tenido acercamientos dentro del programa. “Si te veo así, yo sí regresaba como Kevin”, contó la granjera al reproducir lo que, de acuerdo con su versión, le expresó el intérprete.

Granjeros deben adivinar quién dijo ciertos comentarios anónimos de los demás; al adivinar correctamente tendrán dinero extra en La Granja VIP

Bebeshita y Pablo Montero ya se conocían antes de La Granja VIP

El concierto mencionado tiene un antecedente fuera de la competencia. En septiembre, la influencer relató que una productora los presentó y que posteriormente acudió a una presentación del artista acompañada por amigas. También sostuvo que entre ambos hubo besos, aunque el acercamiento no prosperó.

La versión del cantante es distinta. En una conversación posterior con Natalia Alcocer, negó haber mantenido una relación sentimental con Daniela y afirmó que ella estuvo en su camerino después de un espectáculo. Así, ambos reconocen un encuentro previo, pero difieren sobre lo sucedido.

Durante la charla con Osuna y González también surgió el tema de los comentarios anónimos que se dieron a conocer durante una dinámica de La Granja Vip. Bebeshita aseguró que otras dos personas habían señalado algo similar al supuesto coqueteo que estaban comentando.

Mono respondió con el dicho “si el río suena, es porque agua lleva”. Por su parte, Manelyk comentó que Natalia Alcocer había quedado “descolocadísima” por los señalamientos anónimos. Osuna también interpretó que ella estaba enamorada de Pablo Montero y dijo que pensaba advertirle al cantante: “Mira la carita, está enamorada, no juegues”.