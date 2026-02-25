3 plantas de interior que están atrayendo mala energía en tu casa: cómo deshacerte de ellas

Así como hay plantas que son utilizadas para atraer la fortuna a un hogar, también hay especies que se consideran como negativas y no es buena idea ponerlas en el interior. Esto ya que desde la filosofía del Feng Shui, llegan a ser "canales" para la energía pesada, propiciando desacuerdos y peleas entre los integrantes de la familia.

1. No se deben poner los cactus en la sala porque son de mala suerte

Existe la idea de que los cactus atraen la mala suerte porque provienen de ambientes áridos, por lo que tenerlos cerca evita que la prosperidad llegue. De acuerdo con el blog especializado My Start, no es recomendable poner estas plantas como decoración de interior en la sala o comedor, ya que sus espinas podrían detonar conflictos.

Estas son las plantas de interior que no deberías tener para no atraer malas energías|Freepik

2. Las plantas de bonsái no son buenas para el interior por sus energías

Otra especie que se ve preciosa como decoración minimalista y hasta es considerada como de buena suerte en el Feng Shui, es el bonsái. Sin embargo, para no obtener un efecto adverso, lo ideal es tenerla en habitaciones abiertas, ya que en espacios chicos su energía puede llegar a estancarse.

Además, siempre hay que mantenerla impecable porque en la cultura japonesa se considera que cuando estas plantas de interior se marchitan, representan mala fortuna y crisis, tal como explica el portal de Bonsái 2U.

3. Poner lenguas de suegra en lugares cerrados podría ser de mala suerte

A pesar de que esta es una de las especies que muchos quieren tener por lo fácil que es de cuidar y lo bien que contrasta en el hogar, también tiene un lado negativo. Esto ya que se piensa que al requerir de un mantenimiento tan básico, la lengua de suegra puede atraer la carencia y energías negativas, lo que poco a poco podría irse reflejando en su estado.

Si tienes alguna de estas plantas de interior que atraen la mala suerte, no te apresures a tirarlas ni mucho menos. Para aminorar estos estragos negativos, basta simplemente con cambiar las macetas de lugar y, si su naturaleza lo permite, ponerlas en el balcón o cerca de un espacio abierto para que las energías puedan circular libremente.