4 cortes de cabello para mujeres pequeñas que las hará ver más altas

Elegir los cortes de cabello adecuados pueden transformar por completo la silueta y destacar mejor las facciones. Para las mujeres de baja estatura, el estilo de pelo juega un rol clave al momento de equilibrar las proporciones, despejar los hombros y estilizar el cuello.

A continuación, presentamos cuatro opciones que son tendencia ya que estilizan la figura, aportan volumen en los puntos estratégicos y ayudan a ganar altura de forma visual sin perder la elegancia.

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¿Cómo cuidar el cabello?

Para mantener un cabello saludable, suave y brillante, es fundamental adoptar una rutina de cuidado integral. Comienza por lavar el cuero cabelludo utilizando un champú libre de sulfatos adecuado para tu tipo de pelo, procurando aclarar siempre con agua tibia o fría para sellar la cutícula. Complementa cada lavado aplicando acondicionador únicamente de medios a puntas y suma una mascarilla nutritiva una vez por semana para restaurar la hidratación profunda. Asimismo, reduce al máximo el uso de herramientas de calor y aplica un protector térmico antes de secar o planchar. Finalmente, despunta tu melena cada dos o tres meses para prevenir las puntas abiertas.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello para verse más alta?

El cabello largo y recto tiende a acortar la figura en estaturas bajas. Para contrarrestarlo, los estilos ideales son los que despejan el cuello y los hombros o añaden volumen vertical.

1. Corte bob

Es el rey indiscutible para ganar altura visual. Al terminar por encima o al nivel de la mandíbula, deja al descubierto el cuello y los hombros, estilizando la postura. Añadir un ligero volumen superior potencia este efecto.

2. Clavicut o long bob

Perfecto si prefieres no llevar el cabello tan corto. A la altura de la clavícula, enmarca el rostro sin acortar el cuerpo. Peinarlo de lado con capas suaves genera movimiento estilizado.

3. Corte pixie

Una opción audaz y elegante. Elimina el peso visual del torso y dirige la atención al rostro y cuello. Un toque de textura superior suma centímetros al instante.

4. Melena midi en capas

La alternativa ideal para melenas medianas. Las capas estratégicas distribuyen el volumen de forma ligera, evitando las líneas horizontales pesadas