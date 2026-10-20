7 plantillas de calaveras literarias para que solo le cambies el nombre de tus seres queridos
Personaliza estos versos con nombres, gustos y anécdotas familiares para crear dedicatorias con humor
Las rimas dedicadas a familiares, amistades y compañeros forman parte de las actividades del Día de Muertos. Estas composiciones presentan a la Muerte como un personaje que visita a alguien, con situaciones cómicas, juegos de palabras y finales inesperados. Es por ello que traemos para ti estas 7 plantillas de calaveras literarias para que solo le cambies el nombre de tus seres queridos, a los que les puedes hacer su altar con estas 5 ideas sencillas.
Las calaveras literarias utilizan el humor y la sátira para hablar de la muerte y de otros personajes. Si quieres preparar una dedicatoria sin escribir desde cero, estas 7 propuestas originales te permiten sustituir el nombre y adaptar algunos detalles. Mientras que estas 9 plantillas de catrinas son ideales para imprimir y celebrar el Día de Muertos.
Calaveras literarias para papá, mamá y abuelos
1. Para mamá
La Catrina llegó a casa
y preguntó por [NOMBRE],
pues quería conocer
a quien todos quieren tanto.
“Hoy te vienes”, dijo la Flaca,
con su vestido elegante;
pero [NOMBRE] le dio un abrazo
y la invitó a cenar antes.
2. Para papá
Don [NOMBRE] estaba tranquilo,
viendo el partido en el sillón;
cuando apareció la Huesuda
y le pidió su atención.
“Ya llegó tu hora”, dijo,
con una sonrisa traviesa;
pero él pidió tiempo extra
para terminar la cerveza.
3. Para los abuelos
La Flaca tocó la puerta
de la casa de [NOMBRE];
quería llevarse al abuelo,
pero escuchó que tenía hambre.
Le ofrecieron pan y café,
también una buena historia;
la Muerte olvidó su encargo
y se quedó con la memoria.
Calaveras literarias para pareja o amigos
4. Para tu mejor amigo o amiga
La Calaca fue por [NOMBRE],
lo encontró muerto de risa;
le dijo: “Vente conmigo,
que ya se acaba tu prisa”.
Pero [NOMBRE] le contestó:
“Primero vamos por tacos”;
la Flaca aceptó gustosa
y olvidó todos sus encargos.
5. Para tu pareja
La Huesuda vio a [NOMBRE]
paseando con su querer;
le pidió que la acompañara,
pero no la quiso obedecer.
“Si me llevas de este mundo,
¿quién me va a dar tanto amor?”;
la Muerte soltó una carcajada
y les regaló una flor.
Calaveras literarias para maestros y seres queridos
6. Para un maestro o una maestra
La Flaca entró al salón
buscando al profe [NOMBRE];
lo encontró revisando tareas
y preguntando por el orden.
“Hoy te vienes al panteón”,
anunció con emoción;
pero el profe le dejó tarea
y huyó sin calificación.
7. Para cualquier integrante de la familia
La Catrina buscó a [NOMBRE]
por toda la habitación;
lo encontró contando chistes
y armando una reunión.
“Ya es hora de que te vayas”,
le dijo con voz formal;
pero [NOMBRE] contó otro chiste
y la hizo carcajear.