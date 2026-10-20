Las rimas dedicadas a familiares, amistades y compañeros forman parte de las actividades del Día de Muertos. Estas composiciones presentan a la Muerte como un personaje que visita a alguien, con situaciones cómicas, juegos de palabras y finales inesperados. Es por ello que traemos para ti estas 7 plantillas de calaveras literarias para que solo le cambies el nombre de tus seres queridos, a los que les puedes hacer su altar con estas 5 ideas sencillas.

Las calaveras literarias utilizan el humor y la sátira para hablar de la muerte y de otros personajes. Si quieres preparar una dedicatoria sin escribir desde cero, estas 7 propuestas originales te permiten sustituir el nombre y adaptar algunos detalles. Mientras que estas 9 plantillas de catrinas son ideales para imprimir y celebrar el Día de Muertos.

7 plantillas de calaveras literarias para que solo le cambies el nombre de tus seres queridos|IA

Calaveras literarias para papá, mamá y abuelos

1. Para mamá

La Catrina llegó a casa

y preguntó por [NOMBRE],

pues quería conocer

a quien todos quieren tanto.

“Hoy te vienes”, dijo la Flaca,

con su vestido elegante;

pero [NOMBRE] le dio un abrazo

y la invitó a cenar antes.

2. Para papá

Don [NOMBRE] estaba tranquilo,

viendo el partido en el sillón;

cuando apareció la Huesuda

y le pidió su atención.

“Ya llegó tu hora”, dijo,

con una sonrisa traviesa;

pero él pidió tiempo extra

para terminar la cerveza.

3. Para los abuelos

La Flaca tocó la puerta

de la casa de [NOMBRE];

quería llevarse al abuelo,

pero escuchó que tenía hambre.

Le ofrecieron pan y café,

también una buena historia;

la Muerte olvidó su encargo

y se quedó con la memoria.

Calaveras literarias para pareja o amigos

4. Para tu mejor amigo o amiga

La Calaca fue por [NOMBRE],

lo encontró muerto de risa;

le dijo: “Vente conmigo,

que ya se acaba tu prisa”.

Pero [NOMBRE] le contestó:

“Primero vamos por tacos”;

la Flaca aceptó gustosa

y olvidó todos sus encargos.

5. Para tu pareja

La Huesuda vio a [NOMBRE]

paseando con su querer;

le pidió que la acompañara,

pero no la quiso obedecer.

“Si me llevas de este mundo,

¿quién me va a dar tanto amor?”;

la Muerte soltó una carcajada

y les regaló una flor.

Calaveras literarias para maestros y seres queridos

6. Para un maestro o una maestra

La Flaca entró al salón

buscando al profe [NOMBRE];

lo encontró revisando tareas

y preguntando por el orden.

“Hoy te vienes al panteón”,

anunció con emoción;

pero el profe le dejó tarea

y huyó sin calificación.

7. Para cualquier integrante de la familia

La Catrina buscó a [NOMBRE]

por toda la habitación;

lo encontró contando chistes

y armando una reunión.

“Ya es hora de que te vayas”,

le dijo con voz formal;

pero [NOMBRE] contó otro chiste

y la hizo carcajear.