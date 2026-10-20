5 formas de acomodar la Zamioculcas en la sala para dar brillo natural y purificar el aire

En la decoración de interiores , las plantas son una excelente opción para llenar de vida la sala, aportar frescura y crear ambientes más acogedores sin necesidad de hacer grandes cambios. Una de las favoritas es la Zamioculcas, una especie de hojas verdes y brillantes que destaca por su elegancia y sus cuidados sencillos. Pero ¿sabías que colocarla estratégicamente puede transformar por completo tu hogar? Hay cinco formas de acomodarla para aprovechar su belleza y conseguir un espacio que invite al descanso.

¿Cómo acomodar la Zamioculcas en la sala? 5 ideas elegantes para darle brillo natural a tu hogar

La Zamioculcas zamiifolia, también conocida como planta ZZ o planta de la fortuna, es ideal para quienes buscan una decoración natural sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento. De acuerdo con AD Magazine, esta planta destaca por su resistencia, sus hojas de apariencia lustrosa y su significado asociado con la prosperidad. Además, puede adaptarse a interiores con luz indirecta, por lo que es una alternativa atractiva para distintos rincones de la sala.

1. Junto al sofá para crear un rincón natural

Si quieres que tu sala se vea más acogedora sin llenarla de adornos, coloca una Zamioculcas al lado del sofá, en una maceta de cerámica clara o de acabado mate. El contraste entre sus hojas verde oscuro y los textiles en tonos beige, blancos o grises ayudará a crear una decoración elegante y relajante.

Junto al sofá para crear un rincón natural y Sobre una base alta para destacar sus hojas brillantes.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Sobre una base alta para destacar sus hojas brillantes

Una de las mejores formas de aprovechar la apariencia de esta planta es colocarla sobre un soporte elevado que permita apreciar sus tallos y hojas desde distintos ángulos. Puedes elegir una base de madera para conseguir un estilo cálido o una estructura metálica para una decoración moderna. Procura que tenga estabilidad y que la planta reciba luz indirecta.

3. Zamioculcas junto a una ventana para iluminar visualmente la sala

Si tienes una ventana por la que entra luz natural, aprovecha ese espacio para colocar tu planta a una distancia prudente del sol directo. La iluminación indirecta ayuda a mantener sus hojas verdes y saludables, mientras que su superficie brillante refleja sutilmente la luz del entorno. Es una opción ideal para complementar cortinas ligeras y muebles de tonos neutros.

4. A un costado del mueble de televisión o de una estantería.

Tener muebles grandes en la sala puede hacer que el ambiente se sienta pesado, especialmente si predominan los colores oscuros. Para equilibrar la decoración, coloca una Zamioculcas junto a uno de los extremos del mueble, de manera que aporte un toque natural sin obstaculizar el paso ni competir visualmente con los objetos decorativos. De acuerdo con Xataka Home, la sala de estar es uno de los espacios donde esta planta puede lucir, siempre que se encuentre en condiciones adecuadas de iluminación y temperatura.

5. En una esquina vacía para dar altura y profundidad.

Si buscas aprovechar un espacio que suele quedar olvidado, acomoda una Zamioculcas frondosa en una esquina de la sala, preferentemente cerca de una fuente de luz indirecta. Elige una maceta proporcional al tamaño de la planta para que destaque sin saturar el ambiente. Esta alternativa funciona muy bien en salas minimalistas, donde un solo elemento verde puede convertirse en el protagonista de la decoración.

Zamioculcas junto a una ventana para iluminar visualmente la sala, A un costado del mueble de televisión o En una esquina vacía para dar altura y profundidad.|(Especial/Pinterest)

¿Cómo aprovechar la Zamioculcas para purificar el aire?

Además de su atractivo ornamental, a la Zamioculcas se le atribuyen propiedades para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, no conviene considerarla un purificador de aire por sí sola, ya que la evidencia disponible sobre la capacidad de las plantas en maceta para eliminar contaminantes en interiores no demuestra que sustituyan la ventilación adecuada. Para disfrutar de un ambiente fresco, combínala con la entrada de aire limpio y la limpieza regular de tu sala.

También es importante recordar que esta especie necesita pocos riegos y un sustrato con buen drenaje. Antes de volver a regarla, comprueba que la tierra esté seca para evitar que las raíces se dañen por el exceso de humedad. Aunque tolera espacios con poca luz, crecerá mejor si recibe iluminación indirecta.

Por último, ten en cuenta que la Zamioculcas es tóxica si se ingiere, por lo que conviene mantenerla fuera del alcance de niños pequeños y mascotas que puedan morder sus hojas. Con una ubicación adecuada y cuidados sencillos, esta planta puede convertirse en una de las mejores aliadas para dar brillo natural, elegancia y vida a tu sala.