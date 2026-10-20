Adiós al caos: 5 ideas para organizar tuppers y tapas rápido

De acuerdo con los mejores métodos de optimización de espacio y herbolaria del orden casero, aquí te presentamos 5 ideas prácticas y rápidas para organizar tus tuppers y sus tapas de una vez por todas.

Es la técnica perfecta para que el cajón o el armario de los contenedores herméticos deje de ser el rincón más caótico y temido de toda la cocina. Así o arruinas la estética de tu alacena, ni pierdes minutos valiosos buscando la pareja de cada envase en tu rutina diaria.

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5 ideas para organizar tuppers y tapas rápido

El método de la matriosca

Separa todas las tapas de las bases. Clasifica los recipientes según su forma geométrica: cuadrados con cuadrados, rectangurales con rectangulares y redondos con redondos.

Introduce los más pequeños dentro de los más grandes de la misma familia, justo como las muñecas rusas. Limita las torres a un máximo de 3 o 4 niveles para evitar que colapsen.

5 ideas para organizar tuppers y tapas rápido|Pexels: Vanessa Loring

Archivo vertical de tapas

Utiliza una caja de plástico transparente, un escurreplatos pequeño que ya no uses o incluso un revistero de oficina.

Coloca todas las tapas de pie, una detrás de otra, ordenadas por tamaño, tal como si estuvieras acomodando libros en una biblioteca o discos en un estante. Así podrás verlas todas de un vistazo y sacar la que necesitas sin desmoronar el resto.

Aprovecha el interior de las puertas del armario

Compra o recicla canastillas plásticas delgadas o revisteros de malla ligera. Utiliza cinta de montaje de doble cara de alta resistencia para fijar el contenedor directamente en la cara interna de la puerta del mueble.

5 Ideas para organizar tuppers y tapas rápido|Pexels: Kate Trifo

El tetris de recipientes herméticos tapados

Guara los tuppers siempre con su tapa puesta. Para que esto no sature tu cocina, debes limitar tu colección únicamente a dos o tres tamaños y formatos ganadores.

Divisores de cajón modulares o cajas contenedoras

Coloca separadores ajustables de madera o plástico dentro del cajón. También puedes introducir pequeñas cajas de tela o canastas organizadoras caladas sin tapa.

