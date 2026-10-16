La Granja VIP: Ver GRATIS, ONLINE y EN VIVO la transmisión de las CONSECUENCIAS de un Granjero HOY jueves 15 de octubre; reacciones por internet y en directo

Hoy, jueves 15 de octubre será un momento de grandes tensiones en La Granja VIP, no solo por el Juego de Salvación, sino por fuertes consecuencias que se le harán a uno de los Granjeros por ciertas acciones. Por eso, te traemos el resultado de las consecuencias de La Gala hoy jueves 15 de octubre.

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¿Qué Granjero ganó el Huevo Dorado?

Ayer, se dio a conocer quién fue el ganador del Huevo Dorado, al final fue Kevyn "Bicolor" Contreras, quien obtuvo el poder de sacar a uno de los nominados de La Asamblea para meter a alguien más.

Al final, el Granjero sacó a Ivonne Montero para meter a Julio Camejo, poniéndolo en inminente riesgo de ser eliminado el domingo de La Granja VIP.