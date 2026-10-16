Influencer rompe el silencio y confirma la muerte de su hijo de 4 años

Después de varios días, la influencer Jennifer Burnham decidió confirmar la dolorosa pérdida de su pequeño hijo Baxter, quien tan solo tenía 4 años de edad. La noticia la dio a conocer a sus seguidores en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, donde además le dedicó un bonito mensaje. En este confirma que el menor perdió la visa el pasado 5 de octubre.

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¿De qué murió el hijo de Jennifer Burnham?

Jennifer escribió un mensaje de despedida para su hijo en una publicación de su cuenta de Instagram, donde además publicó un emotivo video. Lo subió el pasado 12 de octubre y escribió: “El cielo le dio la bienvenida a nuestro ángel Baxter el pasado lunes 5 de octubre”. El texto no revela más detalles sobre la forma en la que el pequeño perdió la vida; solo lo recuerda como un niño con “la carita perfecta y angelical y la personalidad más dulce”.

¿Qué enfermedad tenía Baxter?

No se ha confirmado que el hijo de la influencer padeciera algún tipo de enfermedad; en su publicación no revela detalles al respecto. Baxter era hijo de Jennifer y Bryce Burnham y nació el 25 de enero de 2022. Cuando nació, su madre compartió el momento en una publicación de Instagram revelando que pesó 7 libras y 9 onzas y midió 20.5 pulgadas.

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¿Quién era Jennifer Burnham?

La influencer se dedicaba a subir y crear contenido de estilo de vida. Además, compartía contenido de la mano de su familia y sobre todo del pequeño Baxter y su hijo menor Barron. En su cuenta de Instagram también podías encontrar información sobre moda, comida y lugares lujosos que visitaba.