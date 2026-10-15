4 ideas de cortes Bob con flequillo para rejuvenecer el rostro al instante después de los 60

Si buscas renovar tu imagen después de los 60 sin perder elegancia ni comodidad, el corte bob con flequillo puede ser una excelente alternativa para darle frescura al rostro. Su versatilidad permite jugar con distintas longitudes, capas y acabados para conseguir una melena con movimiento que resalte las facciones. Si quieres conocer más opciones para otras edades, también puedes consultar estas ideas de cortes bob con flequillo para rejuvenecer el rostro después de los 50 .

De acuerdo con Clarín, el bob con flequillo reúne diferentes estilos que ayudan a enmarcar el rostro y destacar la mirada. Elegir un fleco que acompañe las facciones, en lugar de endurecerlas, puede marcar la diferencia, especialmente cuando se busca un corte favorecedor y fácil de mantener. Después de los 60, las versiones con capas suaves, puntas ligeras y volumen bien distribuido son alternativas interesantes para renovar el cabello sin recurrir a cambios demasiado drásticos .

Uno por uno, los cortes Bob con flequillo para lucir más joven después de los 60

1. Bob en capas suaves con flequillo lateral

El bob en capas suaves es una opción ideal para aportar movimiento y evitar que el cabello se vea demasiado plano. Su longitud puede llegar a la mandíbula o quedar ligeramente por debajo, mientras que las capas ayudan a crear una silueta ligera y con dimensión.

El flequillo lateral se peina hacia uno de los costados y se integra de manera natural con el resto de la melena. Este detalle permite suavizar visualmente la frente y dirigir la atención hacia los ojos. Puedes llevarlo con un secado natural para conseguir un acabado relajado o utilizar un cepillo redondo para dar volumen en las raíces.

Bob en capas suaves con flequillo lateral y Bob invertido con flequillo largo.|(Especial/Pinterest)

2. Bob invertido con flequillo largo

Si prefieres un corte con mayor estructura, el bob invertido destaca por llevar la parte posterior ligeramente más corta y los mechones delanteros más largos. Esta diferencia de longitudes crea una silueta definida que estiliza visualmente el contorno del rostro y aporta un acabado sofisticado.

Para equilibrar la forma del corte, puedes combinarlo con un flequillo largo y ligero que se mezcle con los mechones de los laterales. El resultado es una melena con movimiento y una apariencia actual, sin necesidad de llevar el cabello extremadamente corto. Es una alternativa atractiva para quienes desean conservar algo de longitud alrededor de las mejillas.

3. Bob ondulado con flequillo ligero

Las ondas suaves son grandes aliadas cuando buscas un peinado con volumen y movimiento. En este corte, la melena se mantiene a la altura de la mandíbula o un poco más abajo, mientras que las ondas aportan textura y evitan un acabado demasiado rígido.

El flequillo ligero, con algunos mechones separados, acompaña la textura del cabello y se integra con el peinado sin crear una línea pesada sobre la frente. Puedes conseguir este efecto con una tenaza de barril ancho o dejar que el cabello se seque al aire si tiene una onda natural. Para un resultado más favorecedor, procura que el volumen se distribuya de manera equilibrada en los laterales.

4. Bob a la altura de la mandíbula con flequillo desfilado

Si te gustan los cortes clásicos, pero quieres darles un toque moderno, el bob a la altura de la mandíbula puede ser una buena elección. Su longitud ayuda a enmarcar el rostro, mientras que el flequillo desfilado aporta ligereza y evita que el conjunto se vea demasiado uniforme.

A diferencia de un fleco completamente recto y denso, el desfilado deja pequeños espacios entre los mechones y permite que la frente se vea parcialmente. Esto crea una apariencia más natural y facilita el peinado diario. Puedes llevar las puntas hacia dentro para conseguir un acabado pulido o peinarlas ligeramente hacia afuera si prefieres un estilo desenfadado.

Bob ondulado con flequillo ligero y Bob a la altura de la mandíbula con flequillo desfilado.|(Especial/Pinterest)

¿Cómo elegir el Bob con flequillo más favorecedor después de los 60?

De acuerdo con Prevention, los cortes con capas, movimiento y volumen pueden ayudar a conseguir una apariencia más juvenil, especialmente cuando se adaptan a la textura y las características del cabello. Por eso, no se trata únicamente de elegir un corte corto, sino de encontrar una forma que aporte dimensión y acompañe las facciones.

Si tu cabello es fino, las capas sutiles y los acabados que levantan ligeramente las raíces pueden ayudar a crear una sensación de mayor densidad. En cambio, si tienes una melena abundante u ondulada, conviene considerar un corte que controle el volumen sin eliminar por completo su textura natural.

También es importante pensar en el mantenimiento: un flequillo lateral o desfilado suele ofrecer más flexibilidad al crecer, mientras que las versiones rectas pueden necesitar retoques más frecuentes. La mejor elección será aquella que combine comodidad, movimiento y un acabado con el que te sientas segura, sin importar si prefieres un estilo clásico, sofisticado o más moderno.