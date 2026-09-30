4 ideas de cortes Bob Medio con flequillo para rejuvenecer el rostro después de los 40 y disimular las patas de gallo

Si quieres cortarte el pelo, tienes más de 40 años y estas en busca de ideas que te hagan lucir más joven y te ayuden a disimular las lineas de expresión, en especial las patas de gallo, te recomendamos los siguientes estilos de Bob Medio con flequillo, son perfectos para que luzcas radiante y mucho más jovial.

Expertos en belleza como Gabriel Llano recomiendan cortes de pelo para mujeres mayores de 40 que no sean rígidos o estructurados, sino que tengan capas para crear un movimiento que aporte frescura y en combinación con un flequillo seguro que te encantará el resultado.

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Cortes de pelo para disimular la edad: Bob Mediano con flequillo

Corte Bob Medio en capas

Este tipo de look te ayudará a verte más joven, pues aporta frescura y movimiento gracias a las capas que dan volumen a la cabellera. Este corte le va bien a las mujeres que tienen el rostro redondo, pues la caída del fleco estiliza las facciones y hace menos visibles las patas de gallo.

Corte Bob Medio con bayalage

Si quieres aportar luz a tu rostro, disminuir las arrugas y verte mucho más joven, esta es la opción perfecta, pues te hará ver cálida y sobre todo con la piel iluminada. El flequillo desfilado es ideal para darle el toque natural al corte.

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Corte Bob Mediano recto

Si quieres un corte que te ayude a lucir más joven, pero que también sea fácil y sencillo de peinar, este look no te fallará, pues en cuestión de minutos te verás increíble, no necesitas pulirlo, más bien darle un poco de volumen con productos de cabello.

Bob Medio con flequillo en cortina

¿Buscas algo te haga ver joven y coqueta? Esta última opción te encantará. Se trata de un corte Bob Medio, en el cual el flequillo es el protagonista, pues es recto, lo cual lo hace muy fácil y rápido de peinar. La caída del fleco en cortina es perfecta para disimular las líneas de expresión en los extremos de los ojos.