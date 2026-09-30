Se cumple la regla de 3: Queridos famosos mexicanos mueren en los últimos tres días

En los últimos días el mundo del entretenimiento mexicano se ha vestido de luto tras confirmarse de manera inesperada la muerte de tres figuras emblemáticas del país, la actriz Concepción Márquez, el actor Otto Sirgo y el exboxeador, político y empresario Jorge Kahwagi Macari.

Aunque los tres perfiles construyeron una trayectoria distinta todos lograron una importante presencia pública durante varias generaciones y hoy con su adiós se ha provocado una ola de reacciones de distintos fans, seguidores, colegas, allegados y familiares.

¿Quiénes eran los artistas mexicanos que murieron en los últimos días de septiembre 2026?

Concepción Márquez

Al inicio de la última semana de septiembre se confirmó el primer fallecimiento que conmocionó al medio artístico. El pasado 28 de este mes la Asociación Nacional de Actores (ANDA) lamentó la muerte de la actriz Concepción Márquez, quien logró construir una larga trayectoria de más de cuatro décadas entre escenarios del teatro, la televisión y cine.

Márquez fue reconocida por sus participaciones en producciones como “Lo que callamos las mujeres” y “Cría puercos”, película por la que recibió una nominación al Premio Ariel. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Teatro destacó que participó en más de 50 puestas en escena a lo largo de su carrera. Hasta el momento, la causa de muerte de Concepción Márquez no ha sido informada públicamente.

La @andactores

lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión.

Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros.



DEP🕊️ pic.twitter.com/cwPbw4zGEb — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 28, 2026

Otto Sirgo

Un día después, cuando todavía comenzaban a llegar los mensajes de despedida por Concepción Márquez, el mundo de las telenovelas volvió a vestirse de luto con la partida del actor Otto Sirgo.

El pasado 29 de septiembre la ANDI y la ANDA fueron las encargadas de informar sobre su fallecimiento del actor cubano de 79 años y reconocieron públicamente su trayectoria. Aunque su origen era cubano, Sirgo desarrolló la mayoría de su carrera artística en México durante más de cinco décadas en teatro, cine y televisión.

En los últimos años Otto Sirgo dio a conocer que padecía algunos problemas de salud, aunque no existe una confirmación oficial de que alguno de ellos haya provocado su muerte.

La Asociación Nacional de Actores

lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero

Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato.



Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros.



Descanse en Paz. pic.twitter.com/a72Qgoe1fH — Asociación Nacional de Actores (@andactores) September 29, 2026

Jorge Kahwagi

El tercer fallecimiento ocurrió este miércoles 30 de septiembre, con la confirmación de la muerte del exboxeador Jorge Kahwagi Macari, a los 58 años.

Aunque su trayectoria fue distinta a la de Márquez y Sirgo, Kahwagi tuvo presencia en el entretenimiento debido a sus distintas relaciones amorosas con figuras públicas del entretenimiento y su participación en realities. Asimismo, se consolidó en el mundo de los negocios, la política y el boxeo.

La noticia de su muerte fue confirmada públicamente por personas cercanas a él, entre ellas el senador Manuel Velasco, quien compartió un mensaje de despedida. También Roberto Palazuelos expresó públicamente su pesar por la partida de quien fuera su amigo.

Hasta el momento, la causa de muerte de Jorge Kahwagi Macari tampoco ha sido confirmada oficialmente. Algunas versiones difundidas señalan un supuesto derrame cerebral. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por sus familiares o equipo de trabajo.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Kahwagi, a los 58 años.🕊️



Este 30 de septiembre se dio a conocer la noticia de su partida. Desde Azteca Deportes enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.



Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/fPpHgGEZ0R — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 30, 2026