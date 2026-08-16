Hora límite para VOTAR hoy domingo 16 de agosto 2026 para salvar a tu cocinero favorito de Masterchef 24/7

La cocina más famosa de México está llegando a su recta final por lo que los participantes que aún se encuentran deben de realizar su mejor esfuerzo para quitarse el Delantal Negro y subir al balcón de la salvación y asegurara una semana más dentro de MasterChef 24/7 y llegar a la Gran Final.

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Debido a los retos que se han presentado en la semana, Ixdit fue la ganadora del Pin del Chef y en uno de sus castigos estaba el otorgarle a un participante con Delantal Negro no tener la oportunidad de que su nombre estuviera en la lista para que el público lo salvara, sino que su única victoria sería a través de su cocina y la decisión de Chefs, y este castigo decidió darselo a Daniela Parra, por lo que la tensión entre los cocineros ha crecido durante la semana.

Actualmente en MasterChef 24/7 solo hay 10 participantes y el adiós de uno de ellos hoy será una dura decisión por lo que si no quieres que tu cocinero favorito se vaya tienes la oportunidad de salvarlo este domingo.

¿Quiénes son los participantes que tienen Delantal Negro y por quién puedo votar?

Con la salvación y castigo de algunos participantes la lista para poder salvar a un cocinero mediante la votación es corta por lo que a continuación te dejamos los nombres de quienes pueden ser salvados



Ixdit

Carmen

Antrax

Julio

Ramahá

¿Cómo y dónde puedo votar para salvar a mi participante favorito de la eliminación de MasterChef 24/7?

Para este Domingo de Eliminación hay varios participantes con Delantal Negro por lo que tendrán que demostrar a través de su platillo por qué merecen estar dentro del reality culinario, sin embargo, como cada fin de semana el público jugará un papel importante donde tiene en sus manos el poder de elegir a uno de ellos en subir al balcón y asegurar su lugar unos días más, por lo que te invitamos a ejercer tu voto a través del siguiente enlace masterchef/vota/ recordemos que el publico tiene derecho a 10 votos los cuales puede darselos a un solo participante o repartirlo entre varios, solo que en total sumen 10.

Una vez concluido el proceso puede obtener VOTOS EXTRAS los cuales de igual forma son 10 y se puede repetir el proceso de votación o dar esos puntos a otros participantes, recuerda seguir la transmisión del programa ya que en cualquier momento nuestra querida conductora Claudia Lizaldi Indicará la hora límite donde se cierran votaciones, una vez lanzadas estas palabras ya no se recibirá ningún voto, así que no pierdas la oportunidad de apoyar a tu participante favorito y comienza a votar.