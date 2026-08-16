ÚLTIMA HORA Abel Robles es el septimo ELIMINADo de Survivor México La Reliquia en Llamas

Después de una semana marcada por despedidas, movimientos estratégicos, dudas y mucha tensión entre los retos y participantes, Survivor México La Reliquia en Llamas, se prepara para vivir un Domingo de Extinción y perfilar a los participantes que se van posicionando para la recta final.

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La semana pasada, la competencia sufrió un duro golpe con la salida de Sebastián Yate, quien decidió expresar que abandonaba la competencia debido a la presión que vivía y decidió darle la victoria a Anahí, mientras que también se sumó el adiós de Azalia “La Negra”, quien quedó fuera de la competencia tras enfrentarse en el duelo de Extinción.

¿Quién sería el eliminado de este domingo?

Con la competencia cada vez más cerca de llegar a su desenlace, las dudas entre el televidente por saber quién abandona este domingo Survivor México La reliquia en llamas, ya que con la eliminación de Sebastían y Azalia cualquiera de los sobrevivientes que permanecen en competencia podría convertirse en el próximo eliminado.

En el programa de hoy durante el Consejo se vivieron momentos de alta tensión pues antes de conocer las votaciones se indicó que era el mometo de sacar los tótems secretos ya que esta sería la últipa oportunidad de ocuparlos, como beneficiaría salió Auréli, sin embargo, Julio Camejo con ayuda de un papiro logró revertir ese beneficio, finalmente se determinó que Abel y Auréli se enfrentaran y finalmente se determinó que ella sería la que avance a la semana final por lo que Abel se despidió hoy se Survivor México La reliquia en llamas.

¿Dónde y a qué hora ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

El reality que ha generado conversación en la red digital y en el público debido a la exigencia que se les pide a los sobrevivientes puede seguirse a través de la transmisión de Tv Azteca a partir de las 6:30 pm, mientras que los Domingos de Eliminación incian a partir de las 6:00 pm en punto. De igual modo, se recomienda visitar el portal web para conocer los últimos detalles y noticias dando click aqu í. Otra alternativa es ver el programa mediante la aplicación móvil Tv Azteca En Vivo.