Una chamarra de mezclilla se puede convertir en una pieza inspirada en Rumi, Mira, Zoey o los Saja Boys con materiales fáciles de conseguir. Esta prenda la puedes decorar con estas 4 ideas de KPop Demon Hunters y lucir un estilo único. Asimismo, puedes optar por estos disfraces para pedir dulces el Día de Muertos.

Antes de comenzar, revisa si tienes esta prenda azul clásica, retazos de tela, pintura para ropa o accesorios que puedas reutilizar. Para las siguientes propuestas deberás trabajar con distintas técnicas, desde colocar parches hasta dibujar símbolos inspirados en la película de Netflix, que también tiene su joyero pequeño de los Saja Boys.

4 ideas para decorar tu chamarra de mezclilla de KPop Demon Hunters y lucir un estilo único|IA

Las ideas para decorar la chamarra de mezclilla

1. Guerreras KPop: Una ilustración grande de las tres integrantes de HUNTRIX puede funcionar como elemento principal en la espalda. Otra alternativa consiste en colocar un parche de cada personaje en distintas zonas, como las mangas y los bolsillos. Para hacer esta versión, consigue imágenes impresas sobre tela o parches bordados, tijeras y adhesivo textil compatible con el material.

2. Pintura textil: Los colores de los atuendos ayudan a identificar a las protagonistas. Rumi destaca con una chaqueta amarilla en una de sus apariciones más reconocibles; Mira combina prendas oscuras con detalles amarillos, mientras que Zoey luce conjuntos con tonos azules y estampados coloridos.

3. Símbolos: Los accesorios metálicos aportan contraste sobre el azul de la mezclilla y crean una decoración con referencias a los Saja Boys. Para elaborar esta versión, utiliza cadenas ligeras, dijes de estrellas, pequeños broches y listones negros.

4. Diferentes detalles: Puedes combinar estrellas, lunas, notas musicales y figuras inspiradas en Derpy, el tigre sobrenatural asociado con los Saja Boys. Para elaborar los adornos, recorta figuras de fieltro o utiliza retazos de tela de distintos tonos.

Con estas cuatro propuestas puedes elegir entre un diseño protagonizado por HUNTR/X, una composición de colores, accesorios metálicos o pequeños bordados.