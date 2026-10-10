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Cómo hacer crema de calabaza, ideal para tomar en otoño

Se puede acompañar con lo que quieras y les encantará a todos.

Cómo hacer crema de calabaza, ideal para tomar en otoño
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Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

La calabaza es una de las hortalizas más consumidas durante el otoño, y es que no sólo se la relaciona con Halloween, sino que se puede incorporar a muchas recetas, debido a todos los beneficios y propiedades que tiene. Una de las formas de poder aprovechar este rico alimento es mediante la crema de calabaza que es ideal para tomar en estos días de frío y que se puede combinar con otros productos y así tener una rica preparación siguiendo esta receta.

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Entre las características que debemos decir de la calabaza es que se trata de un alimento muy nutritivo y bajo en calorías que aporta grandes beneficios para la salud cardiovascular, digestiva y visual. Por otro lado, es una hortaliza que se puede consumir de diversas maneras y combinar con todo tipo de productos, para disfrutar al máximo de estos beneficios. Además, durante el otoño, aumenta el consumo y te vamos a dejar una receta diferente.

Si quieres disfrutar de una rica comida en estos días de otoño donde empiezan a bajar las temperaturas, no te puedes perder de una rica crema de calabaza que es mezclada con zanahoria, cebolla frita crujiente y pollo; aportando mucha fibra. A continuación, te vamos a dejar la receta para que hagas y que le encantará a todos.

Ingredientes para la crema de calabaza

  • 600 gr de calabaza
  • Anís estrellado 4 estrellas
  • 600 gr de papas
  • 600 gr de zanahoria
  • ¼ de bulbo de hinojo fresco
  • 600 ml de caldo de verduras
  • 70 ml de nata para cocinar
  • Cebolla frita crujiente para decorar

Cómo hacer una crema de calabaza

  1. Preparar la calabaza metiéndola en uno o varios paquetes de papel aluminio y en cada paquete introducir una estrella de anís
  2. Hornear por 30 minutos a 190°C
  3. Pelar la calabaza una vez asada y picarla en trozos; y repetir lo mismo con el hinojo, la zanahoria y la papa
  4. Triturar los ingredientes y agregar el caldo de verduras y dejar que se cocine a fuego lento por 25 a 30 minutos y una vez que se haya cocido, triturar la crema con la batidora
  5. Preparar la crema con una licuadora o procesadora y luego añadir la nata líquida y darle un hervor final
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