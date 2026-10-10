Cómo hacer crema de calabaza, ideal para tomar en otoño

La calabaza es una de las hortalizas más consumidas durante el otoño, y es que no sólo se la relaciona con Halloween, sino que se puede incorporar a muchas recetas, debido a todos los beneficios y propiedades que tiene. Una de las formas de poder aprovechar este rico alimento es mediante la crema de calabaza que es ideal para tomar en estos días de frío y que se puede combinar con otros productos y así tener una rica preparación siguiendo esta receta.

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Entre las características que debemos decir de la calabaza es que se trata de un alimento muy nutritivo y bajo en calorías que aporta grandes beneficios para la salud cardiovascular, digestiva y visual. Por otro lado, es una hortaliza que se puede consumir de diversas maneras y combinar con todo tipo de productos, para disfrutar al máximo de estos beneficios. Además, durante el otoño, aumenta el consumo y te vamos a dejar una receta diferente.

Si quieres disfrutar de una rica comida en estos días de otoño donde empiezan a bajar las temperaturas, no te puedes perder de una rica crema de calabaza que es mezclada con zanahoria, cebolla frita crujiente y pollo; aportando mucha fibra. A continuación, te vamos a dejar la receta para que hagas y que le encantará a todos.

Ingredientes para la crema de calabaza

600 gr de calabaza

Anís estrellado 4 estrellas

600 gr de papas

600 gr de zanahoria

¼ de bulbo de hinojo fresco

600 ml de caldo de verduras

70 ml de nata para cocinar

Cebolla frita crujiente para decorar

Cómo hacer una crema de calabaza