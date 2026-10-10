La elección de los tonos de las paredes, los cojines, las cortinas y los muebles puede transformar la apariencia de la sala, pero para el Feng Shui toma otro sentido diferente, ya que hay 5 colores para decorar que atraen el dinero, al igual que estas 4 plantas para poner en la casa.

Cabe mencionar que esta filosofía no demuestra que pintar una habitación genere ingresos ni garantice una mejora económica. Su propuesta consiste en distribuir elementos, formas y tonalidades con un significado simbólico. El verde, el morado y el dorado destacan en las recomendaciones vinculadas con la prosperidad, mientras que el amarillo y el rojo aportan asociaciones con la estabilidad en la casa, donde debes poner una planta para evitar discusiones.

¿Quieres atraer dinero? 5 colores para decorar tu sala, según el Feng Shui|IA

Los 5 colores para decorar la sala

1. Verde: Representa la madera dentro del sistema de los 5 elementos y se asocia con el crecimiento, la renovación y la vitalidad. En la sala se puede integrar esta tonalidad mediante plantas naturales, cojines verde oliva, cortinas o una pared en verde salvia.

2. Morado: Se vincula con la riqueza, la abundancia y el lujo en distintas interpretaciones del Feng Shui. Esta tonalidad combina asociaciones relacionadas con el azul y el rojo, por lo que algunas escuelas la utilizan como símbolo de prosperidad. En interiores, puede aparecer en cojines, jarrones, mantas o piezas artísticas.

3. Dorado: Está relacionada con el éxito y el valor material. Algunos especialistas en esta práctica lo recomiendan en marcos, adornos metálicos, lámparas y pequeños objetos ornamentales.

4. Amarillo: Se relaciona con el elemento tierra y simboliza estabilidad, nutrición y bienestar dentro de esta filosofía. Especialistas proponen incorporarlo mediante muebles auxiliares, piezas decorativas o una pared de acento.

5. Rojo: Representa el elemento fuego y se asocia con la pasión, la energía y el reconocimiento. Los cojines, las piezas de cerámica y las obras artísticas son opciones prácticas para decorar la sala.