Esto es lo que no puede faltar en el altar de tu perro fallecido este 2 de noviembre

Una de las fechas más importantes que tiene la cultura de México es el Día de Muertos, que se celebra cada 1 de noviembre y en donde se recuerdan a los seres queridos que ya no están a través de celebraciones como preparaciones de altares. Pero, lo que seguro no sabías es que existe el Día de los Muertos para Mascotas en donde recordarás a tu lomito que se ha ido. En este caso, vamos a compartirte lo que no puede faltar en su altar.

Los meses de octubre y noviembre son muy particulares para la cultura e historia de México y es que no sólo se celebra Halloween y hay una decoración con la temática de esta fecha, sino que se conmemora el Día de Muertos que es el 1 de noviembre, para luego la llegada de Todos los Santos el 1 de noviembre y de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre. Es normal que las personas preparen altares.

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Cuándo se celebra el Día de Muertos de Mascotas

Por si no lo sabías, las mascotas también van a tener su Día de Muertos, que se celebra el 27 de octubre en algunos países del mundo y la tradición indica que las almas de los perros, de los gatos, y otros animales de compañía regresan del más allá para visitar a sus familias durante la noche del 27 de octubre. Además, para honrarlas, hay que incluir ofrendas representativas en memoria de los gatos, perros, conejos y cualquier otro animal.

Por eso, así como vas a preparar el altar para el Día de Muertos el 1 de noviembre, debes hacerlo también con el Día de Muertos para Mascotas, y para que siempre estén presentes, hay algunos elementos que no pueden faltar y debes asegurarte de incluir los elementos que representen su vida y lo que les gustaba como juguetes, comida favorita, prendas.

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