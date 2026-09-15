Niurka critica a Ivonne Montero en La Granja VIP por una inesperada razón: “Está demasiado feo”

Niurka no solo tiene como enemiga a Manelyk en La Granja VIP Segunda Temporada, sino que también la une un pasado polémico con Ivonne Montero. Y aunque hasta ahora había tratado de mantenerse al margen de todo lo que su compañera hace, aprovechó que está en el equipo de Peones para criticarle su forma de cocinar, en especial porque considera que el café le queda muy mal y no deberían estarlo tomando así.

Por lo que aprovechó el momento del desayuno para pedirle a la actriz que mejore la preparación, ya que sabe a "calcetinazo". Lo que no se esperaba, es que Ivonne le iba a refutar diciendo que los demás Granjeros sí la felicitaron por el sabor y rechazó su sugerencia de hacerlo más cargado, lo que la dejó sin palabras.

"¿Quién te lo chuleó? Porque esto está demasiado feo, es como un calcetinazo. A ver, díganme, ¿en serio les gustó?", dijo incrédula.

Al final, Ivonne Montero le dio la razón a Niurka porque Kenny Avilés admitió que el café no le salía bien y le recomendó aumentar la cantidad que pone para que no quede simple. Mientras que por su parte, la cubana le resaltó que todo se lo estaba diciendo de buena manera y a modo de crítica constructiva.

¿Por qué Ivonne Montero y Niurka están peleadas? El conflicto que anticipó la rivalidad en La Granja VIP

Tal como pasó con Manelyk y Natalia Alcocer, el pleito entre Ivonne Montero y Niurka no es nuevo, sino que viene desde años atrás. Todo porque hubo una ocasión en la que coincidieron en otro proyecto y sus estrategias fueron intensificándose hasta el punto de que ya no se soportaban, e incluso llegaron a señalarse de traiciones y tuvieron varios encontronazos.

“Le urgía hacerse notar": Ivonne Montero reacciona al ENCONTRONAZO de Niurka con Manelyk en La Granja VIP (VIDEO)

Y cuando las cosas parecían ya estar en calma, las actrices se reencontraron en La Granja VIP Segunda Temporada, un momento que ambas vivieron muy incómodas porque no querían ni saludarse. Al final, dieron su brazo a torcer para hacer las paces y hasta se abrazaron, pero sí dejando muy en claro que seguirían teniendo sus reservas y siguen evitándose para no generar conflictos.