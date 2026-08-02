Cómo secar las gotas de lluvia del auto sin dejar marcas y en pocos segundos

Las intensas lluvias durante el verano es algo muy común y que debemos acostumbrarnos, debido a que cada vez es más frecuente tener días lluviosos. Por otro lado, genera algunas complicaciones a la hora de conducir y es que no solo perderemos un poco de visibilidad, sino que también dejará marcas en el carro. Por eso, es que muchas personas tienden a lavar el auto, pero como son difíciles de sacar, te compartiremos un truco que consiste en aplicar una toalla que las eliminará por completo.

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No debe haber algo peor que llueva luego de haber lavado el carro y es que si son intensas, se ensuciará por completo y tendremos que llevar adelante la limpieza del mismo, para volver a dejarlo reluciente. Sin embargo, las gotas de lluvia son difíciles de sacar y hasta en algunas ocasiones perdura en la superficie del vehículo y tendremos que aplicar una combinación potente de productos químicos.

Por qué quedan las gotas impregnadas en el carro

Por si no lo sabías, las marcas generadas por la lluvia en el agua son muy comunes en los vehículos y que se producen por diversos factores, entre los que mencionamos los minerales que contiene el agua con altos niveles de magnesio y calcio, que al evaporarse, deja residuos y forma manchas blancas sobre la superficie del vehículo. Además, esto se agudizará si el carro queda expuesto al sol, haciendo que el agua se evapore con rapidez y dejando estos residuos.

Cómo eliminar las manchas de la lluvia del carro

Hay diversos métodos para eliminar las manchas de lluvia del carro, pero no todas son efectivas, y es por eso que en las redes sociales ha comenzado a viralizarse un tutorial de cómo eliminarlas por completo y que consiste en una toalla especial que se extiende sobre el coche recién lavado y así absorberá todas las gotas sin dejar ningún tipo de rostro.

El video fue compartido en TikTok, ya tiene miles de reproducciones y también es muy útil para los días de lluvia y lo único que tendrás que hacer es aplicar esta toalla sobre la superficie y en menos de un minuto, tendrás el carro sin ningún tipo de mancha. En cuanto a esta prenda, es una toalla de microfibra de color gris que mide 100 x40 centímetros y no tiene pelusas.