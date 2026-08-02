Cómo maquillar el rostro si tienes flacidez para suavizar visualmente las facciones

Un maquillaje bien aplicado puede ayudar a suavizar visualmente la flacidez del rostro y crear un efecto de mayor firmeza sin necesidad de tratamientos estéticos. La clave está en utilizar la luz y las sombras de forma estratégica para definir las facciones, elevar visualmente el rostro y conseguir un acabado natural con efecto lifting.

Los expertos en maquillaje coinciden en que la técnica de aplicación es tan importante como los productos que se utilizan. Un contour bien difuminado, un iluminador aplicado en los puntos estratégicos y un rubor colocado con movimientos ascendentes pueden crear un sutil efecto lifting con maquillaje. Así lo explica Escuela Makeup en su guía sobre maquillaje con efecto lifting .

¿Cómo maquillar el rostro si tienes flacidez para suavizar las facciones?

El primer paso consiste en preparar la piel con una crema hidratante y una base de maquillaje de acabado luminoso. Las fórmulas ligeras ayudan a unificar el tono sin acentuar la textura de la piel, aportando un aspecto más fresco, natural y rejuvenecido.

Primero hidrata tu piel antes de maquillar.|(ESPECIAL/CANVA)

Después, aplica un producto de contour en las zonas estratégicas del rostro para crear una sensación de mayor firmeza. Lo ideal es marcar ligeramente debajo de los pómulos, a lo largo de la línea de la mandíbula y en los laterales de la frente, difuminando siempre el producto hacia arriba para evitar que las facciones se vean caídas.

Lo ideal es marcar ligeramente debajo de los pómulos, a lo largo de la línea de la mandíbula y en los laterales de la frente, para evitar que las facciones se vean caídas. Luego, coloca el rubor en la parte alta de las mejillas y difumínalo en dirección hacia las sienes. Esta técnica ayuda a elevar visualmente el rostro, suaviza la apariencia de la flacidez y aporta un efecto rejuvenecedor sin necesidad de aplicar grandes cantidades de maquillaje.

Otro truco para conseguir un rostro con apariencia más firme es aplicar el iluminador únicamente en los puntos altos de la cara, como la parte superior de los pómulos, el arco de la ceja y el puente de la nariz.

Glamour recomienda adaptar la técnica de maquillaje a la forma del rostro para potenciar las facciones naturales y conseguir un resultado mucho más armonioso y favorecedor.

¿Qué errores debes evitar al maquillar un rostro con flacidez?

Uno de los errores más comunes es difuminar el rubor o el contour hacia abajo, ya que esto puede acentuar visualmente la flacidez y hacer que el rostro luzca menos definido. Lo más recomendable es dirigir todos los movimientos hacia arriba para reforzar el efecto lifting y aportar mayor firmeza a las facciones, según las recomendaciones de creadores de contenido en belleza.

Esconde las arrugas y suaviza las facciones flácidaz de la piel con maquillaje.|(CANVA)

También conviene evitar aplicar demasiado maquillaje o utilizar productos con acabado excesivamente mate. Las capas ligeras, las texturas cremosas y los acabados naturales reflejan mejor la luz, aportan frescura y ayudan a que el rostro se vea más luminoso, equilibrado y con una apariencia visiblemente más firme durante todo el día. Así de fácil podrás tener un maquillaje tipo profesional.