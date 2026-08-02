Cómo hacer una lonchera térmica en casa; perfecta para el regreso a clases de los niños

El regreso a clases está cada vez más cerca y es que ingresaremos en el último mes devacacionesy los niños tendrán que volver a los colegios. Esto lleva a que tengamos que pensar en la compra de los útiles escolares para el Ciclo Escolar, como así también en la ropa que usarán este año. Y para evitar aglomeraciones o suba de precios, es mejor anticiparse y hacerlo con tiempo, pero hay cosas que podrán hacerse manualmente, como es el caso de una lonchera térmica para que lleven el almuerzo.

El inicio de clases está previsto para el próximo lunes 31 de agosto para todos los niveles educativos del país y que tendrá finalización el próximo año, con un receso para las Fiestas de Fin de Año. SI bien restas algunas semanas de vacaciones, hay padres que ya están pensando en la compra de útiles escolares aprovechando precios bajos y que no hay demasiadas personas.

Entre esos útiles que comprarán muchos padres para el inicio de clases se encuentra la lonchera, que será clave para que puedan llevar sus almuerzos y les dure un cierto tiempo en su interior. Y si bien nos encontramos con loncheras personalizadas, una de las mejores formas es hacerla en casa y para te compartiremos el proceso para que confecciones tu propia lonchera térmica.

Materiales para la lonchera térmica

Tela exterior impermeable: 2 rectángulos de tela Cordura de 54x20 cm y otra de 51x25 cm

Aislante térmico interior: 2 rectángulos de Polex con lámina de aluminio aislante cortados en las mismas dimensiones

Cierre o cremallera

Máquina de coser, tijeras, hilo resistente y martillo pequeño

Herrajes: 1 regulador y 2 aros o dados pasadores

1 cinta de 90 cm y dos cintas cortas de 22 cm

Cómo hacer la lonchera térmica