Cómo hacer una lonchera térmica en casa; perfecta para el regreso a clases de los niños
No es necesario que gastes dinero y es cuestión de ponerte manos a la obra.
El regreso a clases está cada vez más cerca y es que ingresaremos en el último mes devacacionesy los niños tendrán que volver a los colegios. Esto lleva a que tengamos que pensar en la compra de los útiles escolares para el Ciclo Escolar, como así también en la ropa que usarán este año. Y para evitar aglomeraciones o suba de precios, es mejor anticiparse y hacerlo con tiempo, pero hay cosas que podrán hacerse manualmente, como es el caso de una lonchera térmica para que lleven el almuerzo.
El inicio de clases está previsto para el próximo lunes 31 de agosto para todos los niveles educativos del país y que tendrá finalización el próximo año, con un receso para las Fiestas de Fin de Año. SI bien restas algunas semanas de vacaciones, hay padres que ya están pensando en la compra de útiles escolares aprovechando precios bajos y que no hay demasiadas personas.
Entre esos útiles que comprarán muchos padres para el inicio de clases se encuentra la lonchera, que será clave para que puedan llevar sus almuerzos y les dure un cierto tiempo en su interior. Y si bien nos encontramos con loncheras personalizadas, una de las mejores formas es hacerla en casa y para te compartiremos el proceso para que confecciones tu propia lonchera térmica.
Materiales para la lonchera térmica
- Tela exterior impermeable: 2 rectángulos de tela Cordura de 54x20 cm y otra de 51x25 cm
- Aislante térmico interior: 2 rectángulos de Polex con lámina de aluminio aislante cortados en las mismas dimensiones
- Cierre o cremallera
- Máquina de coser, tijeras, hilo resistente y martillo pequeño
- Herrajes: 1 regulador y 2 aros o dados pasadores
- 1 cinta de 90 cm y dos cintas cortas de 22 cm
Cómo hacer la lonchera térmica
- Preparar los agarres y ablandar el aislante, por lo que tendrás que colocar las cintas cortas con los dados pasadores sobre la pieza delantera externa, medir 6 cm desde los laterales y 3 cm desde el borde superior para fijar la costura
- Unir el interior con el exterior y colocar el cierre; por lo que tendrás que pegar o fijar el aislante de Polex a la parte posterior de la tela Cordura en ambas piezas principales y colocar un tramo de cinta bies en el borde superior a la cara frontal y coser el cierre de 54 cm
- Ensamblar la estructura de la lonchera; tendrás que enfrentar revés con revés la pieza delantera y la trasera haciendo coincidir las marcas centrales de los bordes; pasar la costura por los contornos de los costados y la base y hacer un pique con la tijera en el punto donde frena la costura para formar la estructura del bolso
- Usar una plantilla circular para redondear las dos esquinas superiores en la tapa y tendrás que unir el cierre al contorno superior redondeado fijando con broches o alfileres
- Colocar la correa regulable, por lo que deberás tomar la cinta de 90 cm y pasar uno de los extremos por el regulador y luego atravesar los dados laterales cosidos en el bolso y volver a pasar la cinta por el regulador