Horóscopo de hoy domingo 2 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 2 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 2 de agosto de 2026

Hoy, domingo 2 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna en tu signo incrementa la iniciativa y el deseo de avanzar sin demoras hacia nuevos objetivos. Será una jornada ideal para recuperar la confianza en tus capacidades, iniciar proyectos personales y fortalecer los vínculos mediante acciones sinceras. Administrar tus recursos con calma te permitirá obtener mejores resultados.

: la Luna en tu signo incrementa la iniciativa y el deseo de avanzar sin demoras hacia nuevos objetivos. Será una jornada ideal para recuperar la confianza en tus capacidades, iniciar proyectos personales y fortalecer los vínculos mediante acciones sinceras. Administrar tus recursos con calma te permitirá obtener mejores resultados. Tauro : el día invita a bajar el ritmo y dedicar tiempo a la reflexión antes de tomar decisiones importantes. Escuchar tu intuición te ayudará a encontrar respuestas que no eran evidentes. Un momento de descanso favorecerá tu equilibrio y renovará tu energía.

: el día invita a bajar el ritmo y dedicar tiempo a la reflexión antes de tomar decisiones importantes. Escuchar tu intuición te ayudará a encontrar respuestas que no eran evidentes. Un momento de descanso favorecerá tu equilibrio y renovará tu energía. Géminis : la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el encuentro con personas que impulsan tu crecimiento. Una conversación espontánea abrirá nuevas posibilidades y despertará ideas que podrán desarrollarse con éxito durante las próximas semanas.

: la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el encuentro con personas que impulsan tu crecimiento. Una conversación espontánea abrirá nuevas posibilidades y despertará ideas que podrán desarrollarse con éxito durante las próximas semanas. Cáncer : la jornada pone el foco en tus metas y en la importancia de actuar con seguridad frente a los desafíos. La Luna en Aries impulsa tu determinación y favorece avances en proyectos que requieren iniciativa. La constancia permitirá consolidar lo que has construido.

: la jornada pone el foco en tus metas y en la importancia de actuar con seguridad frente a los desafíos. La Luna en Aries impulsa tu determinación y favorece avances en proyectos que requieren iniciativa. La constancia permitirá consolidar lo que has construido. Leo : el día despierta entusiasmo por aprender, explorar nuevos caminos y ampliar tu perspectiva. Una experiencia diferente renovará tu motivación y fortalecerá tu confianza para asumir retos que parecían lejanos. Compartir tus ideas atraerá apoyos importantes.

: el día despierta entusiasmo por aprender, explorar nuevos caminos y ampliar tu perspectiva. Una experiencia diferente renovará tu motivación y fortalecerá tu confianza para asumir retos que parecían lejanos. Compartir tus ideas atraerá apoyos importantes. Virgo : la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a resolver asuntos pendientes con serenidad. Una decisión bien pensada marcará el comienzo de una etapa más equilibrada y organizada.

: la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a resolver asuntos pendientes con serenidad. Una decisión bien pensada marcará el comienzo de una etapa más equilibrada y organizada. Libra : la jornada pone atención en las relaciones y en la importancia de construir acuerdos claros. La Luna en Aries favorece el diálogo directo y sincero, permitiendo fortalecer vínculos importantes y resolver diferencias con mayor rapidez.

: la jornada pone atención en las relaciones y en la importancia de construir acuerdos claros. La Luna en Aries favorece el diálogo directo y sincero, permitiendo fortalecer vínculos importantes y resolver diferencias con mayor rapidez. Escorpio : el día favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que aporten mayor equilibrio. Un pequeño ajuste en tu rutina mejorará tu rendimiento y te permitirá afrontar nuevos compromisos con mayor tranquilidad.

: el día favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que aporten mayor equilibrio. Un pequeño ajuste en tu rutina mejorará tu rendimiento y te permitirá afrontar nuevos compromisos con mayor tranquilidad. Sagitario: la energía disponible impulsa la creatividad, la espontaneidad y el deseo de disfrutar nuevas experiencias. La Luna en Aries fortalece tu entusiasmo y te anima a expresar tus ideas con confianza. Será una jornada propicia para compartir momentos agradables con personas especiales.

la energía disponible impulsa la creatividad, la espontaneidad y el deseo de disfrutar nuevas experiencias. La Luna en Aries fortalece tu entusiasmo y te anima a expresar tus ideas con confianza. Será una jornada propicia para compartir momentos agradables con personas especiales. Capricornio : la jornada invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a resolver asuntos domésticos o personales con paciencia. Crear un ambiente más armonioso te permitirá recuperar serenidad y avanzar con mayor claridad.

: la jornada invita a prestar atención a tu entorno más cercano y a resolver asuntos domésticos o personales con paciencia. Crear un ambiente más armonioso te permitirá recuperar serenidad y avanzar con mayor claridad. Acuario : el día favorece la comunicación, los desplazamientos y el intercambio de ideas. Una noticia o conversación despertará nuevas oportunidades si mantienes una actitud abierta. Expresar tus pensamientos con seguridad fortalecerá relaciones valiosas.

: el día favorece la comunicación, los desplazamientos y el intercambio de ideas. Una noticia o conversación despertará nuevas oportunidades si mantienes una actitud abierta. Expresar tus pensamientos con seguridad fortalecerá relaciones valiosas. Piscis: la energía disponible pone el foco en aquello que deseas consolidar para el futuro. Actuar con prudencia y valorar tus capacidades aumentará tu sensación de estabilidad. Una oportunidad para mejorar tu situación aparecerá gracias al esfuerzo sostenido de los últimos meses.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: