Los seguidores de KPop Demon Hunters pueden llevar a sus personajes favoritos en accesorios escolares con estas 4 ideas de stickers de Baby Saja versión caricatura para decorar la mochila de una verdadera fan de la película de Netflix. Asimismo, puedes optar por estas 4 photocards de Saja Boys tipo Group PCs para personalizar tus regalos y decorar tu colección.

La película presenta a cinco integrantes: Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby. Cada uno tiene características visuales que permiten desarrollar propuestas diferentes, desde retratos con expresiones tiernas hasta ilustraciones de cuerpo completo con sus vestuarios escénicos, como lo es el personaje más pequeño. También puedes elegir estas 4 Photocards de Saja Boys para personalizar tus regalos y decorar tu colección.

4 ideas de stickers de Baby Saja Boys tipo caricatura para decorar la mochila de una verdadera fan de KPop Demon Hunters|IA

Los stickers de Saja estilo caricatura

1. Chibi de los integrantes del grupo: Los diseños chibi son una de las opciones más prácticas para este tipo de decoración porque representan a los personajes con cabezas grandes, cuerpos pequeños y expresiones exageradas. Este estilo también permite colocar varias figuras en una misma superficie sin ocupar demasiado espacio, por lo que funciona para combinar estampas individuales en diferentes partes de una mochila.

2. Baby Saja con suéter rosa y gorro: Una segunda propuesta consiste en utilizar una ilustración individual de Baby Saja con su característico aspecto infantil, un suéter rosa y su pequeño gorro. La estampa puede llevar un contorno blanco grueso y un fondo transparente para facilitar su colocación sobre mochilas de distintos colores. T

3. Los integrantes en versión demoníaca: Otra alternativa consiste en reunir a Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby en una sola ilustración con sus apariencias transformadas. Los personajes pueden combinar sus expresiones tiernas con cuernos, ojos brillantes y otros detalles inspirados en sus transformaciones.

4. Baby Saja y sus compañeros con temática Soda Pop: La última opción toma como referencia el concepto visual de la canción Soda Pop, uno de los temas interpretados por la agrupación dentro de la cinta. El diseño puede incluir a Baby Saja acompañado de sus compañeros, latas de refresco, burbujas, estrellas y pequeños corazones. Los colores rosa, azul, amarillo y blanco permiten recrear una estética inspirada en los productos promocionales de los grupos de K-pop.