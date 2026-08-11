Recicla una botella de vidrio para fabricar una lámpara con forma de hongo

Si tienes una botella de vidrio puedes darle una segunda oportunidad y evitar que termine en la basura. Con ideas DIY puedes transformarla en una lámpara con forma de hongo que es ideal para decorar cualquier rincón del hogar.

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Para poder fabricarla no necesitas de materiales ni pasos complejos ya que se iluminará con guirnaldas de luces LED. La botella en sí funcionará como la base del hongo y una pantalla ligera te ayudará a crear la forma del sombrero.

¿Cómo fabricar una lámpara con botella de vidrio?

Si quieres fabricar una lámpara con botella de vidrio pues necesitarás los siguientes materiales:

1 botella de vidrio limpia y completamente seca (puede ser de agua mineral)

1 guirnalda de luces LED pequeñas con batería

Yeso o arcilla en frío

Masking tape

Pintura

Tijeras

Regla

Lápiz

Cinta adhesiva

Un plato o recipiente redondo para marcar la pantalla

Esta es una idea increíble.|Pinterest

Procedimiento

El principal paso es retirar las etiquetas y los restos de pegamento de la botella de vidrio. Vas a lavarla muy bien y dejar que se seque completamente.

El siguiente paso es muy personal ya que puedes dejar la botella tal cual está o también puedes decorarla con pequeños detalles para darle una apariencia más personalizada.

Luego tienes que colocar un trozo de masking tape en la parte inferior de la botella y realiza un orificio con ayuda de un taladro. Reserva.

Después para conseguir la característica forma de hongo, utiliza un plato o recipiente redondo como molde y vierte el yeso o la arcilla en frío.

Introduce la parte superior de la botella y espera a que seque totalmente. Introduce cuidadosamente la guirnalda de luces LED dentro de la botella por ese orificio que realizaste con el taladro. Coloca las luces para que queden distribuidas por todo el interior.

Deja el compartimiento de las baterías fuera de la botella para poder apagar y encender. Puedes pintar el sombrero del hondo con pintura blanca o del color que desees o utilizar materiales como pedrería de fantasía o stickers en forma circulares.

Finalmente, coloca la lámpara sobre una superficie estable y enciende las luces LED. La iluminación atravesará el vidrio para crear una luz suave y acogedora.