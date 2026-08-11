Ixdit escoge a la nueva Brigada de Limpieza de MasterChef 24/7 tras pleito entre Michelle y Ramahá

Luego del estrés que se vivió este Lunes del Pin del Chef , los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron una clase tierna e interesante sobre menús infantiles; sin embargo, antes de ponerse a las órdenes de la "Maestra de Fuego" Isabel Carvajal discutieron sobre un tema que aún sigue causando problemas... ¡la limpieza, y todo porque Ixdit debió tomar una decisión CLAVE al respecto!

¿Quiénes quedaron en la Brigada de Limpieza de MasterChef 24/7?

La mañana de este martes 11 de agosto, los cocineros tuvieron una retroalimentación sobre el tema de la limpieza en el universo MasterChef 24/7; en esta plática, a quien no le fue nada bien fue a Ramahá... ¡Michelle y luego Antrax lo acusaron de ni siquiera lavar sus trastes, algo que le dolió!

Ixdit, como ganadora del Pin del Chef , pasó al frente para elegir a alguien que acompañara a Antrax -portador del Pin Negro- para formar parte de la Brigada; la cocinera intentó llamar a voluntarios, algo que no se le permitió. Al final, Ixdit eligió a Ramahá para cerrar con broche de oro un pleito que inició en la retroalimentación.

Antes de la masterclass de emplatado infantil, Michelle tronó contra Ramahá por algunas actitudes groseras que él tuvo como aventarle los trastes y no ayudarle a nada, una frase que encendió los ánimos en la Cocina Oculta.

"Obviamente sentía feo y también frustrada, porque yo gané el Pin, pero eso no es justificación de que te traten mal, cada quien trae la educación de su casa", dijo Mich.

Ramahá no se quedó callado y acusó a Michelle de tampoco recoger sus trastes y de ser igualmente grosera cuando a él le tocó ser parte de la Brigada... ¡ventiló que Lancer lava los trastes de Mich! "Con la misma moneda que pagas serás pagado, y así que como ella dice que por qué tiene que soportar eso, lo mismo: por qué tengo yo que soportar sus malos tratos por su TLP", expresó.

Claudia, por otro lado, hizo un llamado a la empatía ahora que el reality llega a su recta final: "Si ensuciaste cinco trastes, de verdad lávalos, ya tenemos 12 semanas encima; ya tenemos 12 semanas y está pesado físicamente, mentalmente", expresó.

Carmen fue más pesimista en ese aspecto: "No va a estar limpio, nadie va a limpiar, nadie va a lavar sus trastes, siempre hubo tazas de café y trastes por todos lados, yo ya me rendí, nadie lava su plato", se quejó.

Esta semana Ramahá -elegido por Ixdit- y Antrax -ganador del Pin Negro- deberán aprender a trabajar en equipo para conservar la limpieza en el universo MasterChef 24/7, todo en medio de un ambiente desolador por la partida de Luis... ¿cómo les irá a ellos?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?