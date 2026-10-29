Las seguidoras de Rumi, Mira y Zoey pueden llevar la estética de HUNTRIX a sus materiales escolares con ilustraciones individuales, diseños grupales y versiones de estilo kawaii con estas 6 plantillas de stickers. También existen opciones con los Saja Boys y otros elementos de la película, como lo son estas 4 Photocards para personalizar tu mochila y decorar tu colección como una verdadera fan de KPop Demon Hunters.

Las plantillas de stickers de KPop Demon Hunters

1. Rumi con estrellas y detalles violetas: Una opción consiste en elegir una ilustración individual de Rumi y combinarla con estrellas, notas musicales y pequeños adornos. Puedes colocar la figura más grande en la portada y distribuir las imágenes pequeñas en las esquinas de las páginas destinadas a tareas o recordatorios. También puedes optar por estas 4 Photocards de Saja Boys para personalizar tus regalos y decorar tu colección.

6 plantillas de stickers de los personajes de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar una agenda escolar|IA

2. Mira con figuras y motivos musicales: Para quienes prefieren a Mira, una hoja con retratos, poses y elementos decorativos permite crear una composición diferente. Puedes reservar una zona para anotar fechas importantes y utilizar las figuras pequeñas como separadores visuales entre materias, pendientes y actividades.

3. Zoey en versión kawaii: Las ilustraciones con rasgos simplificados, expresiones marcadas y elementos musicales funcionan como una alternativa para quienes buscan un diseño más tierno. Puedes combinar una figura principal con corazones, estrellas o pequeños íconos para identificar secciones como tareas pendientes, exámenes y fechas de entrega.



4. Las tres integrantes de HUNTRIX: Una ilustración grupal de Rumi, Mira y Zoey es ideal para poner en el centro de la portada, acompañadas de estrellas o motivos inspirados en sus presentaciones.

5. Saja Boys con Jinu como protagonista: Los seguidores de la banda rival pueden elegir una figura de Jinu o una composición con varios integrantes. La colección puede servir para crear etiquetas pequeñas, separar materias o destacar fechas específicas.

6. Combinación de HUNTRIX, Saja Boys y Derpy Tiger: Para reunir varios elementos de la película en una sola hoja, puedes combinar retratos de ambos grupos con figuras secundarias como Derpy Tiger.