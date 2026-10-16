¿Tu hijo se siente solo? Psicólogos explican cómo escucharlo para acompañarlo

Durante la infancia, la soledad puede ser difícil de expresar, pues algunos niños no saben o no encuentran las palabras para explicar lo que sienten. No obstante, puede haber señales como el aislamiento, cambios de comportamiento o silencio. Por ello, psicólogos infantiles señalan que la escucha empática es primordial para combatir la soledad infantil.

¿Qué recomiendan los expertos para acompañar a mi hijo si se siente solo?

Expertos en Psicología de la UNAM señalan la importancia de la escucha empática y del acompañamiento emocional para fortalecer los vínculos con los menores. Es importante determinar que no se trata de resolver sus problemas, sino de hacerles saber que pueden hablar de sus emociones sin miedo, críticas o juicios.

¿Qué es la soledad infantil de acuerdo con la psicología?

Dentro de la psicología, se puede establecer que la soledad durante la infancia es un fenómeno psicológico y subjetivo que surge del desequilibrio entre las relaciones afectivas deseadas y las percibidas. Este tipo de situaciones puede derivar en un riesgo para la salud mental y física del menor.

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¿Cómo saber si un niño se siente solo?

Es fundamental determinar que no todos los niños expresan la soledad de la misma manera, por lo que es indispensable que, si se tienen dudas o se presentan algunos síntomas como cambio de actitudes, cambios en sus preferencias, silencios o menor o mayor búsqueda con sus cuidadores, es importante acudir con un experto que ayude a determinar el comportamiento del menor.

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¿Cómo hablar con tus hijos sobre la soledad?

Una vez que se haya detectado algún comportamiento sobre soledad en la infancia, expertos recomiendan ser directo, preguntar si el menor se siente solo y si es que puede responder a esta duda; si no, es importante acercarse con frases sencillas que denoten acompañamiento, como: “He notado que últimamente estás más callado, ¿quieres contarme cómo te ha ido?” o “¿hay algo que te preocupe en la escuela?”. Esto de acuerdo con lo señalado en materiales de crianza de la UNAM.