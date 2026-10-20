4 ideas de plantillas de KPop Demon Hunters para colorear a las HUNTR/X y los Saja Boys al estilo kawaii

Hoy por hoy, la película de KPop Demon Hunters se ha vuelto una de las favoritas de todos los niños del mundo, pues su historia, animación y su música han logrado conquistar a los más chicos, por lo que involucrarlos en actividades que fortalezcan su desarrollo de sus habilidades motoras y cognitivas con sus personajes favoritos puedes ser una gran idea.

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Por ello, te compartiremos 4 plantillas con los personajes de KPop Demon Hunters, misma que podrás imprimir en casa para que estos se entretengan coloreándolas al estilo kawaii, una de las animaciones más populares en la actualidad y que seguramente conectará con los niños gracias a sus diseños únicos.

Plantillas de KPop Demon Hunters para colorear al estilo kawaii

Estas son algunas plantillas que puedes imprimir desde de tu casa para que tus hijos coloreen a sus personajes favoritos de la película de KPop Demon Hunters, en donde la agrupación de las HUNTR/X libra una gran batalla contra Los Saja Boys.

Dentro de la película de Las Guerreras KPop podemos ver a Rumi, Mira y Zoey creando música con su agrupación HUNTR/X que a la vez sirve para proteger al mundo de los demonios que quieren conquistar la Tierra.

Aunque cada agrupación tiene su respectiva misión, al final HUNTR/X logra anteponerse a los Saja Boys, aunque la redención de Jinu nos muestra como es que dentro de estos aún podría haber bondad.

Aunque durante toda la película se nos plantea que los demonios son malos, todo cambia cuando es Rumi quien resulta tener una parte demonio, lo que le da una nueva perspectiva a sus compañeras sobre los prejuicios que esto podría implicar.

¿Por qué es importante que los niños pequeños coloreen?

Colorear dentro de los primeros años de vida podría ser de gran ayuda para los niños, pues esta actividad estimula su desarrollo físico, cognitivo y emocional respecto a la manera en que ponen a prueba su paciencia y destreza motriz en este tipo de actividades, por lo que hacerlo de la mano de sus personajes favoritos de la película de KPop Demon Hunters podría ser una gran alternativa.