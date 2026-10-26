Fernando Lozada llegó a su límite en La Granja VIP después de cumplir tres semanas como Peón. El participante expresó su hartazgo por las condiciones que enfrenta y advirtió que, si vuelve a tener hambre, comerá aunque eso implique recibir multas dentro de la competencia. El Granjero reconoció que está muy cansado y molesto por continuar en esa posición, por lo que decidió cambiar su actitud y dejar de cumplir algunas de sus responsabilidades.

Fernando Lozada ya no quiere seguir aguantando como Peón

Durante su conversación, Fernando dejó claro que no piensa seguir pasando hambre solamente por respetar las reglas del juego. “Si tengo hambre, voy a comer”, expresó al explicar que está dispuesto a asumir las consecuencias de sus decisiones. Aunque aseguró que no pretende recibir sanciones sin motivo, también advirtió que cometerá infracciones si las circunstancias lo llevan a hacerlo. Su postura refleja el desgaste que acumula después de varias semanas desempeñándose como Peón.

Fernando Lozada se declara en huelga en La Granja VIP: “Si tengo hambre, voy a comer”|La Granja VIP

Además, el participante reconoció que está encabronado por la situación y que su paciencia comienza a agotarse. Para él, permanecer en ese puesto durante tanto tiempo se ha convertido en una experiencia cada vez más difícil de sobrellevar.

Su huelga ya tuvo consecuencias en sus labores

Como parte de esta decisión, Fernando anunció que está en huelga como Peón y dejó de realizar una de las tareas que le correspondían: hacer el molino. Su negativa marca un cambio en su comportamiento dentro de la competencia, pues ahora está dispuesto a desafiar las obligaciones que debe cumplir mientras permanezca en esa posición.

Fernando Lozada se declara en huelga en La Granja VIP: “Si tengo hambre, voy a comer”|La Granja VIP

La decisión también abre la posibilidad de nuevas sanciones, especialmente si continúa sin realizar sus labores o rompe otras reglas para satisfacer sus necesidades. Por ahora, Fernando mantiene firme su postura y no parece dispuesto a seguir soportando las mismas condiciones sin expresar su inconformidad. Su hartazgo podría convertirse en un nuevo foco de tensión en La Granja VIP, donde las tareas, las restricciones y las multas forman parte de la convivencia diaria.

¿Conseguirá Fernando salir de su condición de Peón o su huelga terminará complicando todavía más su estancia en La Granja VIP?