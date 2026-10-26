Los signos más afectados del 26 de octubre al 14 de noviembre por el tránsito de Venus retrógrado en Libra

El tránsito de Venus retrógrado en Libra, que se extenderá hasta el próximo 14 de noviembre, pone el foco en los vínculos, la reciprocidad y las decisiones relacionadas con el amor y los valores personales de la vida de todos los signos. Este planeta representa el afecto, la atracción, el placer y los recursos, mientras que la casa libriana se relaciona con las asociaciones, la armonía y la búsqueda de equilibrio.

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Durante esta etapa, el planeta reingresa en el signo de Libra mientras continúa su movimiento retrógrado. Ya estuvo antes por los grados que está recorriendo. La astrología indica que el período puede tomarse como una oportunidad energética para revisar acuerdos, conversar sobre necesidades pendientes y reconocer patrones que se repiten en las relaciones.

¿Cuáles son los signos más afectados por el tránsito de Venus retrógrado en Libra en octubre y noviembre de 2026?

Libra : será uno de los signos más movilizados por este tránsito. Las relaciones y la imagen personal podrían entrar en una etapa de revisión, con la necesidad de distinguir entre complacer a los demás y respetar los propios deseos.

: será uno de los signos más movilizados por este tránsito. Las relaciones y la imagen personal podrían entrar en una etapa de revisión, con la necesidad de distinguir entre complacer a los demás y respetar los propios deseos. Aries : las parejas y asociaciones ocuparán un lugar central. Podrían surgir conversaciones pendientes sobre compromisos, expectativas y responsabilidades compartidas. Escuchar antes de reaccionar ayudará a encontrar puntos de acuerdo.

: las parejas y asociaciones ocuparán un lugar central. Podrían surgir conversaciones pendientes sobre compromisos, expectativas y responsabilidades compartidas. Escuchar antes de reaccionar ayudará a encontrar puntos de acuerdo. Tauro : como Venus es su planeta regente, este período puede invitarlo a reconsiderar sus prioridades afectivas y materiales. Será conveniente revisar gastos, deseos y vínculos antes de tomar decisiones importantes.

: como Venus es su planeta regente, este período puede invitarlo a reconsiderar sus prioridades afectivas y materiales. Será conveniente revisar gastos, deseos y vínculos antes de tomar decisiones importantes. Géminis : los romances, la creatividad y las actividades placenteras podrían atravesar una etapa de reflexión. Una situación del pasado podría reaparecer para ayudarlo a reconocer qué busca realmente en una relación.

: los romances, la creatividad y las actividades placenteras podrían atravesar una etapa de reflexión. Una situación del pasado podría reaparecer para ayudarlo a reconocer qué busca realmente en una relación. Cáncer : los asuntos familiares y domésticos requerirán atención. Revisar acuerdos de convivencia y expresar necesidades con claridad puede contribuir a recuperar la armonía en el entorno cercano.

: los asuntos familiares y domésticos requerirán atención. Revisar acuerdos de convivencia y expresar necesidades con claridad puede contribuir a recuperar la armonía en el entorno cercano. Capricornio : las relaciones profesionales y la imagen pública podrían ser objeto de evaluación. Será importante revisar compromisos, negociar condiciones y evitar aceptar responsabilidades que no se ajusten a sus objetivos.

: las relaciones profesionales y la imagen pública podrían ser objeto de evaluación. Será importante revisar compromisos, negociar condiciones y evitar aceptar responsabilidades que no se ajusten a sus objetivos. Acuario: sus proyectos a futuro y las amistades podrían experimentar cambios de perspectiva. Este tránsito invita a evaluar qué relaciones se sostienen en la confianza y cuáles necesitan límites más claros.

sus proyectos a futuro y las amistades podrían experimentar cambios de perspectiva. Este tránsito invita a evaluar qué relaciones se sostienen en la confianza y cuáles necesitan límites más claros. Escorpio: Venus retrógrado puede llevarlo a reflexionar sobre asuntos privados, sentimientos no expresados y experiencias afectivas anteriores. Dar espacio a la introspección le permitirá identificar necesidades que había dejado en segundo plano.

¿Cuál es la energía disponible del tránsito de Venus retrógrado en Libra hasta el 14 de noviembre?

Desde la perspectiva astrológica, este tránsito propone revisar la manera de relacionarse con los demás y de tomar decisiones vinculadas con el afecto y el valor personal. Estos son algunos de sus principales temas:



Revisión de las relaciones : reconocer desequilibrios, expectativas no expresadas y dinámicas que necesitan cambios.

: reconocer desequilibrios, expectativas no expresadas y dinámicas que necesitan cambios. Conversaciones pendientes : retomar asuntos que quedaron sin resolver y buscar acuerdos más honestos.

: retomar asuntos que quedaron sin resolver y buscar acuerdos más honestos. Reciprocidad afectiva : evaluar si el esfuerzo, la atención y el compromiso circulan en ambas direcciones.

: evaluar si el esfuerzo, la atención y el compromiso circulan en ambas direcciones. Dinero y prioridades : reconsiderar compras, gastos compartidos y decisiones motivadas por la necesidad de aprobación.

: reconsiderar compras, gastos compartidos y decisiones motivadas por la necesidad de aprobación. Autoestima y límites : aprender a expresar deseos propios sin depender exclusivamente de la aceptación externa.

: aprender a expresar deseos propios sin depender exclusivamente de la aceptación externa. Reencuentros con el pasado : reflexionar sobre antiguas relaciones o experiencias, sin asumir que necesariamente deben retomarse.

: reflexionar sobre antiguas relaciones o experiencias, sin asumir que necesariamente deben retomarse. Paciencia antes de decidir: utilizar el período para analizar opciones y evitar actuar únicamente por nostalgia o impulso.

El 14 de noviembre marca, según el período planteado para este tránsito, el momento en que Venus retomará su movimiento directo. Hasta entonces, la recomendación astrológica propone priorizar la revisión y la claridad antes que las decisiones apresuradas.