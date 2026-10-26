¡Por culpa de Manelyk! Pablo Montero y Natalia Alcocer rompen las reglas y toman DRÁSTICA DECISIÓN en La Granja VIP

Para los Granjeros, está más que claro que los dos equipos ya están en una "guerra declarada" y que las estrategias pondrán el juego de cabeza. Prueba de ello, el insólito plan de Manelyk y sus aliados en La Granja VIP, que buscan desestabilizar las tareas del Peonato para provocar multas, sin pensar que los primeros en caer en esta trampa serían Natalia Alcocer y Pablo Montero.

Y es que en el afán de ayudar y llenar los tanques de agua que se quedaron vacíos porque nadie empujó el molino, la pareja se dispuso a hacerlo por su cuenta. Sin embargo, esta iniciativa va en contra de las reglas, pues solamente los Peones puedes hacer estas tareas y cualquier persona ajena se ganará sanciones.

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Tras la sorpresiva eliminación de Azalia Ojeda de La Granja VIP, Manelyk y su equipo comprendieron que deben replantear sus estrategias para no seguir perdiendo. Fue así como idearon estar todos en el Granero para "hacer de las suyas" y terminarse el presupuesto general, pero las cosas no les salieron tan bien porque el público mandó a Pablo Montero de Peón, lo que inevitablemente será un obstáculo para ellos.

Aun así, ya empezaron con su primera estocada: dejar a los Granjeros sin agua para el baño, una situación que ya está desatando el caos y hasta provocó que Niurka se enojara con Julio Camejo por no poner orden. Y para evitarse la incomodidad de los baños sucios, Natalia Alcocer y Pablo Montero optaron por hacer esta tarea solos, a sabiendas de las consecuencias que esto podría traerles.

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A la misión se les sumaron Rafa Mercadante y Julio, que está cumpliendo su último día como Capataz y quiere dejar todo en orden. Al final, Pablo y Natalia consiguieron abastecer de agua para usar en el día, pero el equipo de los "Disfuncionales" ya se habría dado cuenta de que no la tendrán tan fácil en La Granja VIP y ellos mismos terminarán causando multas.