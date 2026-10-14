4 trucos sencillos para agrupar tus macetas para crear un oasis verde y equilibrar la energía

Si quieres transformar tu casa en un pequeño oasis verde, agrupar tus macetas de manera estratégica puede ayudarte a crear un ambiente armonioso, fresco y acogedor. Además de aprovechar mejor el espacio, combinar distintas alturas y formas de hojas permite darle personalidad a cualquier habitación. Si tienes monsteras, puedes inspirarte en estas 5 formas de acomodarlas para darle altura y estilo a tu recibidor para organizar el resto de tus plantas. Si no, entonces sigue los consejos a continuación.

De acuerdo con AD México, combinar diferentes plantas bajo los principios del feng shui permite crear rincones que transmitan equilibrio y energía positiva. Para conseguirlo, conviene considerar el tamaño de cada ejemplar, la forma de sus hojas y la distribución de las macetas. La clave está en crear una composición natural en la que cada planta tenga su espacio y contribuya a la armonía visual.

4 trucos sencillos para agrupar tus macetas y crear un oasis verde

1. Combina macetas de diferentes alturas

Coloca las plantas más grandes en la parte posterior y las pequeñas al frente. También puedes utilizar bancos o soportes para elevar algunas macetas y dar profundidad al conjunto. Jugar con distintos niveles aporta movimiento y evita que unas plantas oculten a las otras, creando una composición más natural.

Combina macetas de diferentes alturas y Mezcla hojas, formas y texturas.|(Especial/Pinterest)

2. Mezcla hojas, formas y texturas

Combina plantas de hojas grandes, como las monsteras, con helechos y especies colgantes. Los diferentes tonos de verde también ayudan a crear contrastes sin recargar el espacio. Desde la perspectiva del feng shui, las plantas saludables y las formas suaves contribuyen a transmitir una sensación de armonía.

3. Elige macetas que combinen entre sí

No necesitas recipientes idénticos para conseguir un rincón ordenado. Puedes mezclar barro, cerámica y otros materiales naturales, siempre que compartan una gama de colores, como beige, terracota, blanco o verde suave. Mantener cierta continuidad visual permite que las plantas sean las protagonistas.

4. Busca un espacio con buena iluminación

Antes de agrupar tus macetas, revisa cuánta luz recibe el lugar y elige plantas con necesidades similares. Evita amontonarlas demasiado y deja espacio para regarlas y retirar las hojas secas. Un oasis verde también necesita condiciones adecuadas para que las plantas crezcan saludables.

En este sentido, Thursd destaca la importancia de integrar las plantas en los espacios interiores y considerar las condiciones de cada vivienda. Incluso en lugares pequeños, una distribución bien pensada puede aportar frescura y convertir una esquina en un rincón agradable.

Elige macetas que combinen entre sí y Busca un espacio con buena iluminación.|(Especial/Pinterest)

Más que seguir reglas estrictas, busca una combinación que funcione para tu hogar. Si quieres aplicar el feng shui, mantén el espacio limpio y ordenado, y recuerda que sus beneficios energéticos forman parte de una tradición cultural, no de efectos científicamente comprobados. Con creatividad, puedes crear un rincón verde que combine belleza, bienestar y equilibrio visual.