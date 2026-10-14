4 peluches de Mystery, Abby, Jinu, Baby y Romance que deben tener las fans de Los Saja Boys

“Las Guerreras K-Pop” es una de las películas más vistas de los últimos tiempos y una de las que más fans ha visto crecer. Esta producción lanzada en 2025 sigue sumando reproducciones y ha logrado convertirse en todo un fenómeno que traspasa la pantalla.

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El filme no solo cautiva a los niños, sino que se ha ganado el corazón de adolescentes y adultos. Su trama y la estética de sus personajes han despertado mucho interés en una audiencia que no deja de crecer. Por eso, muchas personas buscan figuras para regalar y autoregalarse.

Furor por Los Saja Boys

Aunque las protagonistas de Las Guerreras K-Pop tienen un gran fandom, sus rivales directos, Los Saya Boys, también han recibido el afecto de un gran grupo de fans que se identifica con su talento y estilo de vestir.

Los Saja Boys son una boyband de K-Pop ficticia que forma parte de la popular película. Sus integrantes son demonios y, aunque representan a las fuerzas del mal, muchos los tienen han adoptado como ídolos.

Los mejores peluches de Los Saja Boys

El fanatismo por Los Saja Boys puede palparse de diferentes maneras y una de ellas es a través de la búsqueda de muñecos, posters y peluche que representan a Mystery, Abby, Jinu, Baby y Romance. Por tal motivo, a continuación te presentamos cuáles son los mejores peluches de estos carismáticos demonios:

1. Saja Boys Peluche Kpop Demon Hunter: Realizados con polar, plush, vellon siliconado y pintados a mano con mucho amor!

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2. Peluche Saja Boys De Las Guerreras K-pop: Descubrí el encanto único del Peluche de Abby, Romance, Jinu y Baby Saja, un imprescindible para los fanáticos del fenómeno K-pop y coleccionistas de artículos exclusivos.

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3. Combo Muñeco Peluche Guerreras Kpop Saja Boys Huntrix: Este encantador conjunto incluye cinco adorables peluches con una altura de 33 cm, cada uno diseñado para satisfacer a los aficionados al Kpop y a los coleccionistas por igual.

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4. Llavero Peluche Guerreras Kpop Demon Hunters Saja Boys: Muñeco de 12cm con el estilo Soda Pop y fabricado en felpa con relleno de fibra siliconada.