Dibujos para colorear e imprimir de Sonic 3

Sonic es uno de los personajes más populares entre los chicos y grandes. La tercera entrega de la película se dio en diciembre de 2024 y se puede ver una adaptación del clásico videojuego.

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Aquí se puede apreciar una alianza en donde el Equipo Sonic (Sonic, Tails y Knuckles) debe unirse a su antiguo enemigo, el Dr. Robotnik, para detener a Shadow el Erizo, un poderoso antihéroe con un pasado trágico.

Si quieres divertirte un rato o entretener a los más pequeños pues te traemos los mejores dibujos para imprimir y colorear. Así vas a poder darle a tu personaje un poco de tu personalidad.

¿Cuáles son los mejores dibujos de Sonic 3?

Si quieres divertirte pintando a Sonic y sus amigos puedes tener en cuenta lo siguiente:

Sonic el Erizo

El héroe azul está listo para la acción. Puedes encontrar las imágenes en algunos sitios como desde la web de ColoringBookFun o consigue la clásica pose con el pulgar arriba en Coloring Pages 101.

Esta es una gran opción.|ColoringBookFun

Aquí encontrarás al clásico personaje con sus poses para que realices la coloración de la manera que más desees, pero respetando los patrones clásicos.

Pinta a tu personaje favorito.|ColoringBookFun

Shadow, Sonic y sus Amigos

Otra de las opciones es pintar las batallas épicas entre Sonic y Shadow, o puedes también pintar al "Team Sonic" completo junto a Tails y Knuckles, estas opciones son perfectas.

Si deseas estas escenas de la película puedes encontrar los pósteres listos para imprimir en Raskrasil. También puedes conseguir más poses de Shadow el Erizo en la galería especializada de Just Color.

Pinta a sus amigos.|Raskrasil

Algunos consejos que debes tener en cuenta es que al abrir cualquiera de los enlaces de las fuentes compartidas, debes guarda el archivo en formato PDF o PNG e imprímelo en una hoja tamaño A4 o Carta para que los niños tengan mucho espacio para pintar con sus lápices o marcadores favoritos.